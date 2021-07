Preventief fouilleren in Zaandam weer een jaar verlengd

De gemeente Zaanstad verlengt de maatregel om in bepaalde gebieden van de stad preventief te kunnen fouilleren. Het gaat om de gebieden in het centrum van Zaandam, de Russische Buurt en de wijk Poelenburg. Het afgelopen jaar waren er meerdere ernstige incidenten in de openbare ruimte met wapens en daarom wordt de maatregel tot minstens 1 juli 2022 verlengd.

"Ondanks dat door corona het afgelopen jaar het openbare leven voor een deel stil heeft gelegen hebben er in 2020 143 en in 2021 tot nu toe 51 incidenten met wapens plaatsgevonden", zegt burgemeester Jan Hamming. "Dat is iets minder dan vorig jaar, maar nog steeds veel te veel." Coronaproof fouilleren In 2020 en het eerste half jaar van 2021 zijn er vanwege de coronacrisis minder preventieve fouilleeracties uitgevoerd. Om toch te kunnen controleren of mensen wapens bij zich hebben heeft de gemeente Zaanstad samen met de politie een nieuwe coronaproof werkwijze ontwikkeld met behulp van detectiepoortjes en handscanners. Hiermee wordt fysiek contact tot een minimum beperkt.

De nieuwe 'coronaproof methode' lijkt te werken volgens de gemeente Zaanstad. Zo worden er bij de acties ongeveer evenveel personen gecontroleerd in dezelfde tijdspanne en met dezelfde capaciteit. Verder blijkt dat ondanks dat het aantal preventieve fouilleeracties enorm is afgenomen, de gemiddelde opbrengst per actie vrijwel gelijk is gebleven. In het eerste half jaar van 2021 zijn drie fouilleeracties geweest met mobiele detectiepoortjes. Hierbij zijn 646 mensen en 39 voertuigen gecontroleerd en zijn 16 wapens gevonden waarvan 15 steekwapens.