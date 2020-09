Winkelketens verbieden messenverkoop aan minderjarigen na oproep burgemeester Zaanstad

ZAANSTAD - Winkelketens Xenos, IKEA en HEMA verkopen per direct geen messen meer aan jongeren onder de 16 jaar oud. "Geweldig. Dat is goed nieuws, weer een stapje naar een fijnere samenleving", aldus burgemeester Jan Hamming van Zaanstad.

Burgemeester Jan Hamming van Zaanstad deed vrijdag een oproep aan winkelketens Xenos, Blokker en Hema om te stoppen met de verkoop van messen aan minderjarigen. De oproep volgde na de toezegging van de Action om geen messen meer te verkopen aan minderjarigen.

"Ik lig niet snel ergens wakker van, maar hier lig ik wakker van. Wij zien te veel kinderen die met messen op zak lopen om ruzies te beslechten, we zien regelmatig overvallen op winkeliers in deze stad. Dat is onaanvaardbaar. Gelukkig worden de zaken vaak opgelost, maar het feit dat kinderen met wapens de straat op gaan is zorgelijk. We willen dat onze jeugd op een eerzame manier aan zijn toekomst werkt. Elkaar met messen te lijf gaan is het laatste wat we willen. We hebben juist in onze stad gezien de laatste jaren, met Nick Bood, dat dit de dood als gevolg kan hebben. Reden te meer om blijvend te vechten tegen wapens bij onze jeugd", aldus burgemeester Jan Hamming tegen NH Nieuws.

Volgens een woordvoerder van de Xenos krijgen alle verkopers in de aankomende week extra instructies over het verbod. "Xenos geeft graag gehoor aan de oproep van Jan Hamming om een verkoopverbod voor messen op te leggen bij minderjarigen onder de 16 jaar."

Andere ketens

Een woordvoerder van HEMA liet eerder vandaag nog weten aan NH Nieuws dat ze de oproep in het vizier hadden maar nog aan het nadenken waren over een vervolgstap. Later bleek dat ook HEMA stopt met de verkoop. "Wij gaan kijken of we dit beleid zo snel mogelijk kunnen doorvoeren. Er is een alcoholwet, die bepaalt dat we geen alcohol mogen verkopen aan minderjarigen. Het is nodig dat er hierbij ook volledige duidelijkheid is voor onze kassamedewerkers als er straks een kind met een mes aan de kassa staat."

Een woordvoerder van IKEA bevestigt na vragen van NH Nieuws dat ook zij stoppen met de verkoop van messen aan kinderen onder de 16. "Tegelijkertijd geloven wij dat dit niet een odnerwerp betreft waar enkel retailers een rol in spelen en verantwoordelijkheid in dragen, maar dat hierin ook een belangrijke rol voor de overheid is weggelegd, in de vorm van heldere wetgeving", voegt ze hier aan toe.

Blokker geeft aan dat er op dit moment onderzocht wordt hoe ze kunnen bijdragen aan een oplossing, maar dat ze positief tegenover een minimumleeftijd staan.

Messengeweld

De regio Zaanstreek wordt al langere tijd geteisterd door messengeweld, voornamelijk veroorzaakt door groepen jongeren. In februari werd een 14-jarige jongen in zijn hart gestoken.

In de regio zijn al verschillende manieren gevonden om het aantal messen op straat terug te dringen. Zo wordt er in Zaanstad preventief gefouilleerd, worden kluisjes op scholen regelmatig steekproefsgewijs onderzocht en werden er al meerdere vrijwillige inzamelingsacties voor wapens in touw gezet.