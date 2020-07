Zaanstad verlengt maatregel om preventief te kunnen fouilleren: "Keihard nodig"

ZAANSTAD - De gemeente Zaanstad heeft besloten dat de maatregel om in bepaalde gebieden van de stad preventief te kunnen fouilleren met een jaar wordt verlengd. Volgens de gemeente zijn er het afgelopen half jaar meerdere ernstige incidenten geweest, waardoor deze beslissing noodzakelijk is.

Dat betekent dat er tot 1 juli volgend jaar in het centrum van de stad en de wijken Poelenburg en de Russische Buurt preventief mag worden gefouilleerd. "We doen dit omdat het keihard nodig is. Het aantal wapens dat we vinden en het aantal incidenten met wapens is simpelweg te veel", verklaart burgemeester Jan Hamming.

Volgens Hamming maken de politie en het OM zich zorgen over de ontwikkeling van het wapenbezit en -gebruik in de stad. "De incidenten die plaatsvinden, hebben grote impact op de veiligheid en het gevoel van veiligheid op de Zaanse straten. Daar moeten we ons op alle mogelijke manieren tegen blijven verzetten."