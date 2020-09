Action verkoopt geen messen meer aan tieners na verzoek Zaanse wijkagent

ZAANDAM - Winkelketen Action verkoopt geen messen meer aan personen onder de 16 jaar. Dit doen ze naar aanleiding van een verzoek van een wijkagent uit Zaandam. "Wij kregen in juni een signaal van een wijkagent dat hij in Zaandam meerdere minderjarige had aangetroffen met een mes op zak dat ze hadden gekocht bij Action", vertelt de woordvoerder van de winkelketen aan NH Nieuws. "Wij hebben direct actie ondernomen en besloten om deze niet meer te verkopen aan personen onder de 16 jaar."

Action

"Het gaat om een groot keukenmes, scherp, goedkoop en ook nog eens inclusief hoes. De messen werden meerdere malen getoond tijdens ruzie op straat", vertelt de politie. "Uit verklaringen van de jeugd bleek dat ze deze messen zelf hadden gekocht bij de Action." Extra controle De winkelketen geeft aan dat ze de messen graag verkopen, maar dan wel voor het juiste gebruik. "We hebben gelijk actie ondernomen in al onze 400 winkels een kaartje gemaakt voor in het schap bij de messen in de winkel waarop staat: Wij verkopen geen messen aan personen onder de 16 jaar! " Daarnaast is er ook bij de kassa een extra controle."Zodra het mes onder de scanner komt, krijgt de caissière een melding dat er gekeken moet worden naar de leeftijd van de persoon die het mes koopt", legt de woordvoerder van Action uit.

De politie is ontzettend blij met het kordate optreden van Action: "De ervaring leert dat wij na deze actie, maanden later, geen mes meer hebben aangetroffen van de Action bij minderjarigen. Het wapenbezit onder jongeren is door deze actie duidelijk gedaald. Complimenten aan de Action!", schrijft de politie Zaanstreek op Facebook.