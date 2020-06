Twee Zaandamse jongeren (21) gepakt met enorm mes verstopt in broek

ZAANSTAD - Er zijn opnieuw jongeren in Zaanstad aangehouden die grote messen bij zich droegen. De twee mannen van 21 jaar oud hadden ze verstopt in hun broekband. De twee Zaandammers zijn direct aangehouden voor wapenbezit.

Politie Zaanstreek kon het niet laten om in hun online bericht heel wat 'mes-gerelateerde' uitdrukkingen te verwerken over hun eigen 'messcherpe' optreden. Tekst gaat door onder de post.

Begin dit jaar was er een wapeninleversactie in gemeente Zaanstad. Je kon toen twee weken je wapen inleveren zonder dat daar consequenties aan zaten. Dit leverde tweehonderd wapens op, waaronder messen, pistoren en boksbeugels.

De wapeninleveractie was een initiatief van gemeente Zaanstad samen met het Openbaar Ministerie, naar aanleiding van de vele steek- en schietincidenten in de gemeente; in 2019 moest de politie 140 keer in actie komen. "Enorm zorgelijk", aldus burgemeester van Zaanstad Jan Hamming.

Kluisjes met messen

Na de inleveractie hield de polite ook verschillende zoekacties op scholen in Zaanstad. Ze doorzochten duizenden kluisjes van leerlingen troffen daarin onder meer messen, hamers en een stroomstootwapen aan.

"Wij hebben duizenden kluisjes geopend en vonden daarin drie hamers, zes messen, pepperspray, een taser, vals geld en illegaal vuurwerk", aldus Tom Verweij van politie Zaanstad destijds tegen NH Nieuws. De leerlingen waarbij een strafbaar wapen is gevonden, zijn 'als verdachte aangemerkt' en de politie zou daaroverin gesprek gaan met de school.