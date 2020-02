Burgemeester Hamming: "Slachtoffer steekpartij in hart geraakt"

De 14-jarige jongen die afgelopen donderdag bij een supermarkt aan de Drielse Wetering in Zaandam werd neergestoken , werd in z'n hart geraakt. Hij maakt het naar omstandigheden goed.

Dat schrijft burgemeester Jan Hamming van Zaanstad in een bericht op Facebook. Dat de jongen het geweld heeft overleefd, is volgens de burgervader te danken aan de hulpdiensten.

"Ook ik ben enorm geschrokken van de steekpartij van donderdag in Zaanstad met een zeer jonge verdachte dader en een zeer jong slachtoffer", schrijft Hamming. De politie maakte gisteren bekend dat de dader van de steekpartij een 15-jarige jongen is en het slachtoffer 14 jaar oud is.

Slachtoffer steekpartij Zaandam is 14-jarige jongen; leeftijdsgenoot aangehouden

Vaak jongeren betrokken bij steekincidenten

Steekincidenten in Zaanstad waarbij jongeren betrokken zijn, volgen elkaar de laatste maanden in rap tempo op. Het loopt zelft zo de spuigaten uit dat de gemeente inwoners oproept wapens straffeloos in te leveren.

Hoewel de politie tevreden is over de mate waarin er gehoor is gegeven aan die oproep - eerder deze week stond de teller al op zo'n honderd ingeleverde steek-, stoot- en vuurwapens - lijkt de oproep onvoldoende om het geweld een halt toe te roepen.