Zaanse burgemeester roept winkels op geen messen aan kinderen te verkopen

ZAANSTAD - Burgemeester Jan Hamming wil dat winkels geen messen meer verkopen aan kinderen. In een oproep op Facebook richt hij zich tot onder andere de Blokker, Hema en Xenos.

De aanleiding is het besluit van de Action. Deze winkel besloot eerder een verkoopverbod van messen aan jongeren onder de zestien jaar in te stellen, nadat de politie de winkel erop had gewezen dat jongeren er regelmatig messen kochten.

Daarnaast is er ook bij de kassa een extra controle. "Zodra het mes onder de scanner komt, krijgt de caissière een melding dat er gekeken moet worden naar de leeftijd van de persoon die het mes koopt", vertelde een woordvoerder van Action eerder aan NH Nieuws.

Onmiddellijk effect

Volgens burgemeester Hamming heeft de beslissing van de Action onmiddellijk effect. De politie Zaanstreek merkt volgens hem al een verschil op straat. Hij hoopt dat de andere ketens zullen volgen: "Zo levert ook u uw bijdrage aan het terugdringen van wapenbezit onder onze jeugd."

Ook de burgemeester van Haarlemmermeer roept winkels op te stoppen met de verkoop van messen aan jongeren.