Messenverbod in heel Zaanstad, boete van 2.500 euro bij bezit

ZAANSTAD - In de hele gemeente Zaanstad is het vanaf nu verboden om 'gevaarlijke voorwerpen, zoals messen en slagwapens', bij je te hebben. Wie gepakt wordt met zo'n voorwerp kan een bestuurlijke dwangsom van 2.500 euro opgelegd krijgen.

De Zaanstreek wordt al langere tijd geteisterd door meerdere geweldsincidenten. Burgemeester Jan Hamming zet zich al langere tijd in voor het inperken hiervan. Onlangs kondigden verschillende winkels, lokaal en landelijk, al aan dat ze geen messen meer gaan verkopen aan minderjarigen.

Bestuurlijke dwangsom

Mensen die worden gepakt met een mes of ander gevaarlijk wapen op straat krijgen een bestuurlijke dwangsom van 2.500 euro. Dat is een boete die wordt opgelegd vanuit de gemeente om individuen te dwingen zich aan de regels te houden.

Volgens de burgemeester betekent de maatregel niet dat de politie op mensen af zal stappen om te vragen of ze in het bezit zijn van gevaarlijke wapens. Dit geldt niet voor de gebieden in de stad waar al preventief fouilleren gold, daar mogen mensen wel willekeurig worden aangesproken.

De burgemeester benadrukt in een bericht daarnaast dat een timmerman met gereedschap of een slager die met messen werkt niet de dupe wordt van dit beleid.

Geweldsincidenten

In 2020 zijn er, ondanks de coronacrisis, tot nu toe al 142 geweldsincidenten geweest in Zaanstad. Vorig jaar waren het er in totaal 171. Voor Hamming genoeg reden om hard in te grijpen. "We doen het met preventieve inzet, bijvoorbeeld in samenwerking met het onderwijs. Maar ook repressie is belangrijk. Om de ernst te onderschrijven: er hebben de afgelopen jaren twee dodelijke steekincidenten in Zaanstad plaatsgevonden met niet strafbare messen."

De maatregel geldt voor messen en andere wapens die buiten de Wet Wapens en Munitie valt. In die wet wordt het verbod op bijvoorbeeld vuurwapens geregeld.