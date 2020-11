Zaanstad krijgt navolging: verkoop messen aan jongeren ook landelijk in de ban

NOORD-HOLLAND - Het kabinet werkt volgens de NOS aan een wet om de verkoop van messen aan minderjarigen, in winkels en online, te verbieden in Nederland. Eerder werd zo'n verbod al ingevoerd in Zaanstad. Wie daar wordt gepakt met een mes of een ander gevaarlijk voorwerp op zak, krijgt een boete van 2.500 euro.

Minderjarigen mogen ook geen mes of steekwapens meer bij zich dragen. Dat zegt minister Grapperhaus van Justitie naar aanleiding van een actieplan tegen wapenbezit onder jongeren. Vorige week vroeg ruim 70 procent van de burgemeesters al om een verbod.

Mesincidenten Zaanstreek

De Zaanstreek wordt al langere tijd geteisterd door geweldsincidenten. In de afgelopen jaren zijn er twee dodelijke steekpartijen geweest in Zaandam. Bij een van de steekpartijen kwam de toen 16-jarige Nick Bood om het leven.

In mei van dit jaar trof een Zaandamse wijkagent een enorm mes aan bij een 14-jarige, dat hij voor 99 eurocent bij de Action had gekocht. Na een verzoek van de wijkagent, legde eerst de Action, en daarna ook andere grote ketens de verkoop van messen aan minderjarigen aan abnden.

"Wij willen dat alle wapens onze stad uit gaan en niet gebruikt worden voor conflicten en ruzies", vertelde Hamming eerder. Hij staat niet alleen. Ook burgemeester Marianne Schuurmans van Haarlemmermeer - net als Hamming voorzitter van haar Veiligheidsregio - riep ouders eerder op in gesprek te gaan met hun kinderen over het dragen van messen.

Onduidelijke wetgeving

Het dragen van messen is eigenlijk al in de meeste gevallen verboden voor minderjarigen, maar de wet daarover is niet erg duidelijk. Dat maakt het voor handhavers niet gemakkelijk om in te grijpen. Daarom wil het kabinet de wet verduidelijken en aanscherpen.

Toch zijn de plannen die minister Grappenhaus wilt doorvoeren nog best lastig uit te voeren. Jongeren moeten vanwege hun opleiding of werk soms toch een bepaald mes aanschaffen of bij zich hebben.