Oogst wapeninleveractie Zaanstreek kleiner dan vorig jaar, maar 'elk wapen is winst'

Tijdens de landelijke wapeninleveractie zijn in gemeenten Zaanstad, Wormerland en Oostzaan 64 wapens ingeleverd. Dit zijn er 207 minder dan vorig jaar. Toch is politie Zaanstreek 'enorm tevreden' over de opbrengst.

Met de actie 'Drop je knife en doe wat met je life' wil de politie het aantal steekincidenten onder jongeren terugdringen. Dit werd gedaan door de gelegenheid te geven om zonder verdere vragen wapens anoniem en straffeloos in te leveren op diverse politiebureaus en bij diverse gemeentelijke locaties. Door het anonieme karakter van de actie is er geen informatie bekend over het bereik van de doelgroep.

Praten over messen

In hoeverre de actie het beoogde effect heeft, zal de komende tijd moeten blijven. Gisteren werd er nog een tiener opgepakt voor betrokkenheid bij een steekpartij in Zaandijk. Teamchef Sherwin Tjin-Asjoe kijkt in ieder geval positief terug op de actie: "Elk wapen van straat is winst. In de afgelopen twee jaar is de winst 271 ingeleverde wapens in Zaanstad, Wormerland en Oostzaan."



Er zijn gas-, veer- en luchtdrukwapens binnengebracht. Ook werd er een koker van een anti-tankwapen en een replica van een AK-47 (kalasjnikov) ingeleverd. De vuurwapens werken niet meer. Naast de vuurwapens zijn er ook 37 steekwapens ingeleverd. Dit zijn er 40 minder dan vorig jaar.

De campagne 'Drop je knife en doe wat met je life' heeft vooral veel gesprekken opgeleverd. Zo zijn wijkagenten en jongerenwerkers de straat op gegaan en hebben ze op veel plekken uitleg gegeven over de gevaren van wapenbezit. Tjin-Asjoe: "Als dat weer leidt tot ouders die aan de eettafel het gesprek hebben met hun kinderen, dan komen we echt ergens."