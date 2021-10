Twee aanhoudingen na 'rommelige' vechtpartij op kermis Assendelft

Gisteravond rond 21.50 uur is op de kermis in Assendelft een flinke vechtpartij uitgebroken. Een aantal personen ging daar met elkaar op de vuist. Een man werd meerdere malen tegen zijn hoofd geschopt en moest naar het ziekenhuis. Twee mannen zijn aangehouden, onder wie de man die tegen zijn hoofd werd geschopt.

Meerdere agenten rukten gisteravond uit voor de vechtpartij, nadat een beveiliger van de kermis meldde dat een van de daders een mes bij zich droeg. Ook omstanders laten aan NH Nieuws weten dat er in de buurt van de botsauto's een mes werd getrokken.

Na het fouilleren van de man werd echter geen wapen aangetroffen. "Mogelijk is dit geroepen om stoer te doen of te dreigen", verklaart de politie tegenover NH Nieuws.

Rommelige situatie

De twee aangehouden personen zijn een man van 22 jaar uit Westzaan en een man van 29 uit Assendelft. Wat precies de aanleiding was van de vechtpartij is nog niet duidelijk. Volgens een politiewoordvoerder was het voor lange tijd een 'rommelige situatie'.

Het is niet de eerste keer dat het misgaat op de Assendelftse kermis. Drie jaar geleden brak er grote paniek uit nadat iemand meerdere pistoolschoten loste bij attractie de City Hopper. Een zoekactie liep destijds op niets uit.

Mesverbod

In de gemeente Zaanstad is het sinds vorig jaar verboden om 'gevaarlijke voorwerpen, zoals messen en slagwapens' in bezit te hebben. Wie daarmee gepakt wordt, kan een boete verwachten van 2.500 euro.