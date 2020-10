Zaandammers blij met messenverbod: "Goed voor een stukje veiligheid"

Een jongen die in het centrum van de stad werkt, ziet het vaak uit de hand lopen: "Ik vind het eigenlijk wel een prima idee", vertelt hij. "Vooral in het centrum van Zaandam heb je vaak hangjeugd rondhangen. Zij zijn toch wel gauw rond een uurtje over acht al richting aangeschoten en dronken. Dan merk je al gauw dat er messen bij betrokken worden en je gewoon een gevaarlijke situatie hier creëert op straat."

"Ik heb sinds kort een kleine meid erbij", vertelt een jongen. "Als ik die later naar school stuur, wil ik wel dat zij niet een klasgenootje heeft met een mes erbij of dat ze veilig over straat kan lopen zonder dat er wat fout kan gaan."

De gemeente wil dat ook en gaat meer fouilleren om de messendragers er tussenuit te halen. Daar blijft het niet bij: "Het is wat mij betreft een pakket aan maatregelen", vertelt burgemeester Hamming. "Het gaat vooral om preventie, voorlichting op scholen, gesprekken met ouders en heel veel andere maatregelen die we invoeren. En ook wat repressie: preventief fouilleren, kluisjescontroles. Op scholen doen we veel voorlichtingscampagnes. Maar ook het hard aanpakken en beboeten, is het sluitstuk eigenlijk wat we het liefst zien te voorkomen. Maar als het nodig is, zullen we die ook strak hanteren."