Twee agenten mishandeld bij vechtpartij na Hoogkarspeler kermis

In de nacht van zaterdag op zondag was er ook een incident na afloop van de Hoogkarspeler kermis. Een 15-jarige jongen werd door twee mannen na afloop van de kermis van zijn fiets getrokken en gestoken. Volgens de politie hebben de twee zaken van afgelopen weekend geen verband met elkaar.

