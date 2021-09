Jongen (15) van zijn fiets getrokken en gestoken

Er is nog niemand aangehouden. De politie heeft al wel enkele getuigen gesproken en onderzoekt wat er precies is gebeurd.

De twee staken hem, de politie vermoedt met een mes. Daarna gingen ze er met zijn fiets vandoor. De jongen is daarna zelf naar de ambulancepost gegaan, waar hij rond 0.45 uur aankwam. Hij is naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling van zijn verwondingen.

Meer nieuws uit West-Friesland?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit West-Friesland. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl

🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt

📧 Stuur ons jouw tips op via [email protected] of app ons via 06-23405405

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]