Preventief fouilleren: een vloek of een zegen?

Het onderwerp preventief fouilleren was dit jaar in verschillende verkiezingsprogramma's van lokale politieke partijen terug te vinden. Waar de één het ziet als middel om criminaliteit tegen te gaan, klinkt vanuit een andere hoek maatschappelijke kritiek. Etnisch profileren zou op de loer liggen.

In september vorig jaar werd door de gemeente Amsterdam en de politie een experiment uitgevoerd met preventief fouilleren. Op basis van de resultaten, werd besloten deze actie dit jaar uit te bereiden. Ook in Zaandam, waar een proef is met preventief fouilleren in de wijk Poelenburg, de Russische Buurt en in het centrum, werd besloten het experiment te verlengen tot minstens 1 juli 2022. De Amstelveense gemeenteraad zette juist in december een streep door de mogelijkheid tot preventief fouilleren.

Veiligheidsrisicogebied

Op grond van artikel 151b Gemeentewet kan de gemeenteraad de burgemeester in bepaalde gevallen bevoegdheid verlenen om een veiligheidsrisicogebied aan te wijzen. Dit kan wanneer de openbare orde verstoord wordt door de aanwezigheid van wapens of als daar ernstige vrees voor is. De officier van justitie kan vervolgens bepalen dat de politie in dat gebied preventief mag fouilleren.

Afgelopen gemeenteraadsverkiezingen werd het onderwerp preventief fouilleren weer in verschillende partijprogramma's aangehaald. Onder meer in de gemeente Amstelveen, Alkmaar en Zaanstad. Zo stelt de VVD in Zaanstad dat het toepassen van preventief fouilleren permanent moet worden. In Alkmaar geeft het CDA aan er voorstander van te zijn dat de maatregel ingevoerd kan worden in bepaalde risicogebieden om ongelukken te voorkomen, maar dat het niet mag leiden tot profileren.

Maatschappelijke kritiek

Een ingewikkeld punt. Op de maatregel klinkt al diverse jaren maatschappelijke kritiek. Etnisch profileren zou volgens bepaalde deskundigen en partijen op de loer liggen. Dat deze zorgen niet ongegrond zijn, blijkt onder meer uit het onderzoek proactief politieoptreden.

Uit onderzoek van Twynstra Gudde blijkt dat etnische minderheden relatief zijn oververtegenwoordigd in proactieve controles. Hiervoor zou niet altijd een objectieve rechtvaardiging zijn.

Dat klinkt criminoloog Marc Schuilenburg bekend in de oren. Volgens hem werkt preventief fouilleren stigmatisering in de hand. "Vaak worden bij zulke controles dezelfde personen uitgekozen en mensen met een bepaalde huidskleur. In Amsterdam zeggen ze daar een oplossing voor te hebben, maar dat is naar mijn idee geen echte oplossing."