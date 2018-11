Deel dit artikel:













Slachtoffer dubbele schietpartij Zaandam werd zeven keer geraakt door kogels Foto: Inter Visual Studio

ZAANSTAD - De 19-jarige Zaandammer die vorige maand het slachtoffer werd van een dubbele schietpartij in Zaandam is daarbij zeven keer getroffen door een kogel. De man, die inmiddels ook verdachte is in de zaak, hoeft niet meer voor zijn leven te vechten, maar is er enkele weken later nog niet goed aan toe. Dat laat zijn advocaat Johan Mühren weten aan NH Nieuws.

In deze zaak zijn er vier verdachten. Die blijven voorlopig vastzitten. Hun voorarrest is verlengd met negentig dagen. Lees ook: Verdachte van dubbele schietpartij in Zaandam geeft zichzelf aan bij de politie De schietpartij vond plaats in de nacht van vrijdag 12 op zaterdag 13 oktober. Eerst werden er schoten afgevuurd op de Burcht in Zaandam en even later nogmaals op een andere plek. De 19-jarige man op wie werd geschoten, werd na het eerste schietincident gewond naar het Zaans Medisch Centrum gebracht, waar hij wederom onder vuur werd genomen: Zeven keer geraakt

Hij werd in totaal zeven keer geraakt: zesmaal in zijn bovenlichaam en één keer in zijn voet. Omdat de politie vermoedt dat hij ook heeft geschoten, is ook hij verdachte in de zaak. Lees ook: Personeel Zaans Medisch Centrum "enorm geschrokken" van schietpartij Over de aanleiding voor de schietpartij bestaat nog altijd onduidelijkheid. Over drie maanden staat een pro formazitting gepland. De zaak wordt dan nog niet inhoudelijk behandeld.