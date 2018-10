Verdachte van dubbele schietpartij in Zaandam geeft zichzelf aan bij de politie

ZAANDAM - Een van de verdachten van het neerschieten van een 19-jarige Zaandammer heeft zich gemeld bij de politie. Het gaat om de 24-jarige Gilano H. Medeverdachte én broer Giovanni (32) is nog wel op vrije voeten.

De broers zouden vorig weekend het vuur tot twee maal toe hebben geopend op het slachtoffer. De eerste beschieting vond plaats in het centrum van Zaandam. De tweede was in het Zaans Medisch Centrum, waar de gewonde zich wilde laten behandelen.

Bekijk hier beelden van de schietpartij bij het ziekenhuis:



Gilano H. wordt volgens de politie verdacht van medeplichtigheid bij een poging tot moord op de 19-jarige Zaandammer. Hij zit vast en wordt verhoord.

Naar de verblijfplaats van zijn oudere broer wordt nog steeds gezocht. De politie heeft 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip.