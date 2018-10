Deel dit artikel:













Man (19) op twee verschillende plekken beschoten in Zaandam Foto: Inter Visual Studio

ZAANDAM - Een 19-jarige man uit Zaandam is vannacht ernstig gewond geraakt toen hij op twee verschillende plekken in zijn woonplaats is beschoten.

De man kreeg even na 2.00 uur ruzie op de Burcht met een onbekende man, waarna er op hem werd geschoten. Een ander bracht hem naar het Zaans Medisch Centrum om zijn verwondingen te verzorgen. Nogmaals beschoten

Daar aangekomen werd de man opnieuw beschoten door vermoedelijk dezelfde onbekende man. De politie zette daarom beide gebieden af voor onderzoek en ging met onder andere een helikopter naar de schutter op zoek. Lees ook: Man gewond bij schietpartij in centrum van Zaandam Deze wist uit handen te blijven van agenten. Het slachtoffer ligt met ernstige verwondingen in het ziekenhuis. De politie zal vandaag verdergaan met het onderzoek naar de dader. 💬 Whatsapp ons!

