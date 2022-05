LIVE NH Sport met FC Volendam - FC Eindhoven en Roda JC - Telstar

Nog anderhalf uur voetballen en dan zit het seizoen voor FC Volendam en Telstar erop. De Volendammers nemen in eigen stadion tegen FC Eindhoven afscheid van de eerste divisie. Telstar heeft een flinke busreis voor de boeg: in Kerkrade wacht Roda JC als laatste tegenstander. Beide duels zijn vanavond live te volgen op NH Radio.

In Volendam zijn de voorbereidingen voor de officiële huldiging van zondag in volle gang. Hoewel trainer Wim Jonk met zijn spelers uitkijkt naar het feest en de Heen en Weer 10 wil hij het seizoen ook op het veld goed afsluiten. De 3-2 nederlaag bij FC Dordrecht, vorige week na de promotie, zat hem allesbehalve lekker .

Tegenstander FC Eindhoven is al zeker van deelname aan de play-offs, maar zou bij een zege ook nog de derde periodetitel op kunnen eisen. Met andere woorden: de Brabanders spelen nog ergens om. De aftrap is om 20.00 uur en het verslag krijg je van Edward Dekker .

NH Sport zendt in samenwerking met LOVE TV de officiële huldiging van FC Volendam zondag vanaf 14.45 uur live op tv uit. Spelers en staf arriveren om 15.00 uur per boot in de haven en vertrekken rond 15.30 uur met De Heen en Weer 10 via de Zeestraat richting het Volendam-stadion waar zij om 16.30 uur worden verwacht. In het stadion is de huldiging en staan diverse optredens gepland.

