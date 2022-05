Wim Jonk baalde flink van verlies Volendam tegen Dordrecht: "Twee dagen last van gehad"

De laatste wedstrijd van het seizoen staat voor de deur voor FC Volendam. Promotie naar de eredivisie is een feit en het kampioenschap werd vorige week verspeeld bij FC Dordrecht. Er staat niks meer op het spel, maar de Volendammers willen het seizoen morgen positief afsluiten in de topper tegen FC Eindhoven.

Wim Jonk heeft twee dagen gebaald van nederlaag in Dordrecht - NH Nieuws

"Je hebt gezien aan FC Eindhoven dat ze het driekwart van het seizoen uitstekend hebben opgepakt", zegt trainer Wim Jonk over de nummer drie van de ranglijst. "Ze staan niet voor niks op de positie waar ze staan. Het is gewoon een heel lastige tegenstander met veel fysieke kracht en beweging." Tijdens de eerste wedstrijd van het seizoen werd het 2-2 in het Jan Louwers Stadion door een goal van Joey Sleegers in blessuretijd.

Quote "Dat was noodzaak. Ik was acht verdedigers kwijt. Dan kom je bij de Onder 18 uit" FC Volendam-trainer Wim Jonk

Vorige week maakten Jay Koorndijk en Billy van Duijl hun debuut in het eerste van FC Volendam. Jonk: "Dat was noodzaak. Ik was acht verdedigers kwijt. Dan kom je bij de Onder 18 uit. Ik heb Van Duijl al een aantal keer zien spelen. Dat is een talentvolle jongen. Hetzelfde geldt voor Koorndijk. Hij had een slecht begin, maar hij heeft het redelijk goed opgepakt." Van Duijl zit morgen in ieder geval opnieuw bij de selectie. Tekst gaat verder onder de video.

FC Volendam-speler Walid Ould-Chikh had last van spanning tijdens mindere reeks - NH Nieuws

Tegen FC Eindhoven kan Jonk niet beschikken over de geblesseerde Bilal Ould-Chikh. Ook Brian Plat en Oscar Buur, die al langer uit de roulatie zijn, missen de afsluiter van het seizoen. Derry John Murkin en Dean James ontbraken tegen FC Dordrecht, maar zij trainen weer mee. Doelman Filip Stankovic sloeg de training van gisteren over, maar dat was uit voorzorg. Jonk gaat er vanuit dat de Serviër morgen inzetbaar is. FC Volendam tegen FC Eindhoven is morgenavond live te horen bij NH Radio. De aftrap aan de dijk is om 20.00 uur. De uitzending begint een uurtje eerder. Er is dan ook aandacht voor Telstar op bezoek bij Roda JC.