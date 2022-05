Trainer Andries Jonker geeft Telstar het cijfer één: "Qua ranglijst"

Telstar gaat morgenavond op bezoek bij Roda JC de laatste wedstrijd van het seizoen. De Witte Leeuwen zijn bezig aan een slecht seizoen en staan op de voorlaatste plaats in de eerste divisie. "Je wil boven je budget presteren en dat is van geen kant gelukt. Qua ranglijst geef ik een één", is Jonker duidelijk.

"Qua doorzettingsvermogen, arbeid leveren en de kop omhoog houden geef ik mijn spelers en de staf een negen", vervolgt Jonker. Verdediger Anwar Bensabouh kan zich daar wel in vinden. "Als wij kijken naar de plek op de ranglijst, dan is dat onvoldoende. Als je kijkt naar de manier waarop wij dagelijks trainen, dan is het niveau hoog", aldus Bensabouh.

Quote "Ik had liever meer wedstrijden gespeeld" telstar-speler anwar bensabouh

Eerste jaar als Witte Leeuw Bensabouh is bezig aan zijn eerste seizoen bij Telstar. Hij kwam afgelopen zomer over van Almere City FC. "Het begon goed. Ik maakte mijn eerste goal voor Telstar, maar daarna liep ik een zware blessure op. Dat heeft mij een aantal maanden gekost. Ik had liever meer wedstrijden gespeeld", vertelt Bensabouh. Dit seizoen speelt hij als centrale verdediger, maar hij geeft zelf aan dat hij zich prettiger op het middenveld te voelt. Tekst loopt door onder de video.

Voor Telstar staat er tegen de Limburgers nagenoeg niets op het spel. Afhankelijk van de resultaten op de andere velden, kan de ploeg nog een aantal plekken klimmen op de ranglijst. Toch vindt Andries Jonker het een belangrijke wedstrijd voor zijn mannen. "Bij dit soort wedstrijden zitten er een hoop scouts op de tribune. Als je ambities hebt, moet je je nu laten zien", aldus Jonker.

Geblesseerd: - Ronald Koeman jr.

- Anthony Berenstein

- Yaël Liesdek

- Rein Smit

- Rashaan Fernandes

De wedstrijd tussen Roda JC en Telstar is morganavond live te horen bij NH Radio en begint om 20.00 uur. De uitzending begint een uurtje eerder. De commentator in Zuid-Limburg is Frank van der Meijden.