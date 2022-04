Grote (eredivisie)plannen voor verouderd Telstar-stadion, met horeca en woningen

Een vernieuwd voetbalstadion voor Telstar, maar dan liefst ook meteen met horeca erin en woningen eromheen. Dat proberen twee (oud-)topmannen van de voetbalclub voor elkaar te krijgen in samenwerking met de gemeente Velsen.

"Mensen vinden onze club wel lief, geloof ik, toch?", vraagt oud-commercieel directeur en projectleider Hammerstein half gekscherend aan algemeen directeur Pieter de Waard. Ter sprake komt de vraag wie de plannen moet gaan bekostigen. De Waard kijkt naar zijn nette schoenen terwijl hij lachend zand heen en weer schuift over de tegels naast het veld van de voetbalclub. Die clubliefde zal Telstar nodig hebben om de eerste stap te zetten bij de vernieuwing van het eigen BUKO-stadion. Want sponsors en supporters zullen obligaties moeten willen kopen om de tribune aan de lange oostkant van het veld op te kalefateren met onder andere een 'promenade', een nieuw supportershome en niet te vergeten: knap sanitair. "Het is schoon hoor", zegt De Waard bij het oude, vergeelde toiletgebouwtje bij het uitvak. "Maar niet meer van deze tijd." Het is één van de tekenen dat het stadion toe is aan wat nieuwe impulsen.

De vernieuwde oosttribune zou meer bezoekers trekken, en dus uiteindelijk meer geld moeten opleveren. Tenminste, zo ging het volgens Hammerstein bij de vernieuwde tribune aan de andere kant van de lange zijde van het stadion. De winst moet daarna gaan naar een nieuwe noord- en zuidtribune aan de korte kanten. Wanneer het hele vernieuwde stadion precies klaar moet zijn, is niet duidelijk. Daarvoor zijn er nog te veel onzekerheden. Wat wel duidelijk is, is dat de vernieuwingsplannen niet alleen ten goede moeten komen aan Telstar. Het is bijvoorbeeld de bedoeling dat er ook horeca in of bij de noordtribune komt, en faciliteiten voor onder anderen de voetbalamateurs van VV IJmuiden, wier club achter de kop van het veld ligt. Ook een met de Stadsschouwburg Velsen gedeelde, ondergrondse parkeergarage wordt genoemd in de plannen.

Quote "Op sommige plekken van het stadion moet je je ogen echt even dicht doen" Steef Hammerstein, Projectleider stadionplannen Telstar

De gemeente Velsen is in ieder geval al aan het meedenken. Zoals zoveel gemeenten in Nederland willen en moeten zij één ding heel graag: nieuwe woningen bouwen. En hier rond het stadion ziet zij er kans toe. "Toen wij in 2019 met onze stadionplannen bij de gemeente aanklopten, kwam die met vier scenario's bij ons terug", doet Hammerstein uit de doeken. "Een combinatie van twee van die scenario's met allerlei projectontwikkeling, zoals de bouw van zo'n tweehonderd woningen rond het stadion, en een stadion met een zogenaamd 'iconisch uiterlijk' heeft onze voorkeur." Hoe dat er allemaal precies uit gaat zien is nog onduidelijk. Het idee om gelijk het hele gebied rond het stadion aan te pakken is niet alleen maar onzelfzuchtig van de Telstar-mannen, "het betekent ook dat er naast Telstar nog 'andere kostendragers' zullen zijn", aldus Hammerstein, die officieel met pensioen is en dit werk zegt te doen 'omdat hij toch op tweehonderd meter van het stadion woont'. Helemaal gek zijn ze niet in IJmuiden En de plannen zijn zeer serieus. Mensen lachen graag en veel om Telstar, onder andere vanwege talloze lage klasseringen op het laagste profniveau van Nederland. Maar helemaal gek zijn ze niet in IJmuiden. De club heeft, zoals De Waard het schouderophalend zegt: 'niet veel geld, maar is wel gezond'. Dat kan bepaald niet iedere voetbalclub in Nederland zeggen. Bovendien is Andries Jonker, ex-assistent van Louis van Gaal bij Barcelona en Bayern München, er al drie jaar coach. Michael van Praag, oud-voorzitter van Ajax en bestuurder bij de Europese voetbalbond, trekt er de kar wat betreft de verduurzaming van het stadion, waarmee Telstar met vier andere clubs voorop loopt in het Nederlandse voetbal. Tekst gaat verder.

Dus vlak De Waard en Hammerstein niet uit als zij promotie van Telstar naar de eredivisie in 2026, en de stapsgewijze bouw van een vernieuwd stadion en dito omgeving als stippen op de horizon zetten. De Waard: "Emmen overkwam de promotie in 2018 als nummer zeven, en toevallig stonden wij dit jaar zelfs één plek boven die club." In allerijl stelde de club toen tijdens het seizoen een speciale commissie samen, die de vraag moest beantwoorden: wat áls Telstar promoveert. Het zou met het huidige gedateerde stadion namelijk weleens een pyrrusoverwinning kunnen blijken. Inloopavond Een nieuw stadion biedt niet alleen 'kansen voor multifunctionele projectontwikkeling', zoals zo mooi gezegd wordt. Het BUKO-stadion is op de mooie entree na simpelweg een oude bende, waarmee een onvoorziene promotie bijna onmogelijk is. Zoals Hammerstein het zegt: "Op sommige plekken van het stadion moet je je ogen echt even dicht doen." Om de omwonenden mee te krijgen met de plannen, organiseert Telstar op 9 mei een inloopavond, zodat zij zich de plannen goed kunnen laten uitleggen door De Waard en Hammerstein. "En misschien komen er wel hele goede suggesties uit voort", hoopt de laatste. Wel houdt hij de vaart er graag in. De eerste stap van het ambitieuze project, de oosttribune met promenade, zou er als alles meezit aan het einde van volgend seizoen kunnen staan, denkt hij. "De gemeente zegt voor de zomer een beslissing te nemen over de grond. Dan liggen de bouwvergunningsaanvragen klaar om te worden ingediend, en duurt de bouw zo'n acht maanden."