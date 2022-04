Telstar zakt naar voorlaatste plaats door thuisnederlaag tegen Jong Utrecht

De laatste thuiswedstrijd van het seizoen is voor Telstar uitgedraaid op een teleurstelling. Jong FC Utrecht won door twee doelpunten in de laatste tien minuten met 3-1 in Velsen-Zuid. Door het verlies zakken de Witte Leeuwen naar de enalaatste plaats.

Het was snel raak voor de Utrechters. Özgür Aktas liet zich simpel aan de kant zetten door Mees Rijks, waarna Derensili Sanches Fernandes scoorde. Op dat moment waren er zeven minuten gespeeld op Sportpark Schoonenberg.

Gelijkmaker blijkt niks waard

Telstar had moeite om een vuist te maken tegen Jong Utrecht. Het leek lange tijd ook bij 0-1 te blijven, maar tien minuten voor tijd was daar plots Rashaan Fernandes. De aanvaller die vertrekt naar Go Ahead Eagles tikte raak in de rebound na een goede kopbal van invaller Gyliano van Velzen. De ploeg van Andries Jonker wilde misschien wel drie punten, maar de goals vielen aan de andere kant.

Mohamed Mallahi en Oussama Alou namen in de 84e en 87e minuut de doelpunten voor hun rekening. Daarmee was het verzet van Telstar gebroken. Met nog één wedstrijd te gaan zijn de Velsenaren afgezakt naar de negentiende plaats. Helmond Sport staat onderaan en is al zeker van de rode lantaarn dit seizoen. Met een overwinning nummer zes Roda JC kan Telstar nog als zestiende eindigen.

Opstelling Telstar: El Ouazzane; Zakir (Kruiver/46), Molenaar, Bensabouh (Van Velzen/78), Aktas, Blackson (Tugarinov/87); Van Doorm, Overtoom (Dijkstra/62), Kökcü (Akoy/78); Giovanni, Fernandes