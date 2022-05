Trainer Andries Jonker heeft contractaanbod van Telstar in beraad

"Het is algemeen bekend dat ik het naar mijn zin heb bij Telstar en dat ik prima mogelijkheden heb laten lopen. Maar ik wel het wel even lezen voordat ik er wat over ga zeggen", aldus Jonker. Donderdagochtend kreeg de trainer het nieuwe voorstel. Daarna ging Jonker het veld op voor de afsluitende training voor de uitwedstrijd tegen Roda JC.

Trainer en technisch directeur

Jonker is bezig aan zijn derde seizoen bij Telstar. Dat combineert hij met de functie van technisch directeur. Die dubbelfunctie is volgens hem niet ideaal. "Ik sta veel liever op het veld. Dat vind ik veel leuker. Eigenlijk kan je dat niet combineren. Het is veel te veel werk in deze tijd. Ik heb goede mensen om mij heen en proberen de taken te verdelen, maar het is niet ideaal", is Jonker duidelijk.