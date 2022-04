Ruim 700 Oekraïeners in West-Friesland, maar einde nog niet in zicht: hoe nu verder?

Inmiddels verblijven ruim 700 Oekraïense vluchtelingen in West-Friesland. Maar verwacht wordt dat de stroom richting Nederland nog toe zal nemen. En de vraag is dan ook in hoeverre de gemeenten hierop zijn voorbereid?

Opmeer maakt al gebruik van tijdelijke woonunits. Aan de Weyver in Hoogwoud is ruimte voor 40 vluchtelingen. Al staan de units nu nog leeg, legt woordvoerder Yildiz Jonkers uit. "We weten nog niet wanneer er nieuwe vluchtelingen komen, maar we zijn wel voorbereid. In onze veiligheidsregio, Noord-Holland Noord, lopen we best wel voorop. Dus wordt er eerst naar andere regio's gekeken." Tekst gaat verder onder de foto:

Maar, zo benadrukt Van Leeuwen, dit zijn tijdelijke oplossingen. "De locaties die we nu hebben zijn van andere eigenaren, die op termijn hun panden weer terug willen hebben. Dus kijken we naar braakliggend terrein waar we opvang kunnen creëren." Het terrein van de voormalige gevangenis in Zwaag? "Dat sluiten we niet uit."

Momenteel worden daarvoor tijdelijke locaties ingezet. Een leegstaand kantoor aan de Koopvaarder is in gebruik genomen om 80 vluchtelingen op te vangen. "En we hebben nu ook de sleutels gekregen van een pand aan de Verlengde Lageweg. Die wordt verbouwd tot een opvang voor 200 tot 250 Oekraiëners. De opvang moet half mei worden opgeleverd."

Ook Hoorn kijkt verder. Momenteel worden zo'n 80 vluchtelingen opgevangen bij gastgezinnen. "En er zijn nog 40 plekken beschikbaar. Maar het streven is om mensen in de nabije toekomst door te laten stromen naar andere opvanglocaties", legt woordvoerder Marieke van Leeuwen uit.

In Hoogkarspel en Lutjebroek komen daarom 180 tijdelijke woonunits, goed voor 250 opvangplekken. En dan is er nog een reservelocatie in Enkhuizen mocht de vraag toenemen. "De situatie in Oekraïne raakt ons allemaal. En in een crisis moet je snel handelen", zei burgemeester Michiel Pijl van Drechterland daarover.

Stede Broec, Hoorn en Enkhuizen sloegen de handen al ineen . Momenteel worden in die gemeenten 250 Oekraïeners opgevangen, vooral bij gastgezinnen. Omdat onduidelijk is hoelang ze hier blijven, en hoeveel er nog bijkomen, kijken de gemeenten verder vooruit.

Ook Koggenland is voorbereid. Een deel verblijft bij gastgezinnen, maar ook in een kantoorpand in Scharwoude waar 150 vluchtelingen terecht kunnen. "Het kantoorgebouw is zeker een jaar beschikbaar. Mocht in de loop van het jaar blijken dat opvang langer nodig is, dan onderzoeken we de mogelijkheden van verlenging van de huisvesting in Scharwoude of van opvang elders", aldus woordvoerder Ellen Basjes.

Medemblik zegt ook voldoende ruimte te hebben. Momenteel worden in de gemeente 134 vluchtelingen opgevangen: 60 in voormalig woonzorgcomplex Almere in Opperdoes en 74 bij gastgezinnen. Daarnaast komt ook voormalig verzorgingstehuis Sorghvliet in Andijk binnenkort beschikbaar.

En daarmee lijkt West-Friesland goed voorbereid te zijn op zowel het langduriger als het opvangen van meer vluchtelingen.