Westwoudse buren geven Oekraïense families onderdak in café: "Er ontstaan nieuwe zorgen"

Twee Oekraïense families hebben dankzij de Westwoudse Kim Schouten en Fione Janssen een plek om tot rust te komen in het leegstaande café De Lindeboom aan de Doctor Wijtemalaan in Westwoud. De Westwoudse vriendinnen zijn buren van elkaar en twijfelden beiden geen moment om in actie te komen maar lopen nu tegen obstakels aan. "Een gezin heeft geen officieel paspoort en kan zich hierdoor niet inschrijven bij de gemeente."

"We twijfelden geen moment om het op te zetten", stelt Fione Janssen, die oogcontact zoekt met Kim Schouten. Kim knikt hoopvol en vult de woorden van Fione aan: "We zouden het morgen zo weer doen!"

De dames zijn erg geroerd van de verkregen hulp uit het dorp. "Ik heb het gevoel dat het dorp weer met elkaar in verbinding staat", lacht Kim. "Je moet je voorstellen dat er ongeveer drie weken geleden nog helemaal niets in deze ruimte stond. Maar iedereen was gebrand om ervoor te zorgen dat de vluchtelingen een fijne plek zouden krijgen om te verblijven. Zo was er een lokale brandweerman, die een beer van een kerel is, alle kastjes en lades aan het schoonmaken. Dat was mooi om te zien!"

Zorgen

Toch merken de dames dat er na drie weken opvang nieuwe zorgen ontstaan. "Wij waren één van de eerste gemeenten die een grote groep vluchtelingen heeft opgevangen in gastgezinnen", vervolgt Kim. "Doordat we een beetje voorlopen op andere gemeenten merken we op dat niemand precies weet welke route bewandeld moet worden."

Zo had één van de gezinnen wel de juiste officiële paspoorten bij zich en was het voor hen gemakkelijk om in te schrijven bij de gemeente. Hierdoor hebben zij recht op leefgeld, mogen ze werken en hebben zij recht op zorg. "Maar dat geldt niet voor de andere familie", zucht Kim. "De vader heeft bijvoorbeeld heel veel last van zijn kies, maar kan voorlopig geen behandeling krijgen omdat hij niet staat ingeschreven bij de gemeente."