Zo'n 530 West-Friezen schoten vluchtelingen uit Oekraïne te hulp: "Hartverwarmend"

Op de vraag wat Klaas-Jan Groot van het Vrijwilligerspunt vindt dat er al zoveel vluchtelingen uit Oekraïne geholpen zijn, reageert hij: "Hartverwarmend. Ze hebben immers zo goed als alles moeten achterlaten."

Al snel na de eerste berichten over de komst van Oekraïense vluchtelingen naar West-Friesland, stroomden de aanmeldingen binnen. En dat kwam goed uit. Zo kwam Vrijwilligerspunt in Hoorn nog handjes tekort, toen ze in maart het leegstaande woonzorgcomplex Almere in Opperdoes moest omtoveren tot een heuse opvangplek.

"We hadden vele handjes nodig om bedden in elkaar te zetten en kleding te sorteren. Ook vertalers en schoonmakers waren schaars", blikt hij terug. "Maar met een oproep wisten we in no time genoeg vrijwilligers op te trommelen. Echt geweldig."

Taalbarrière

Want vertalers zijn broodnodig, gezien de taalbarrière waar veel Oekraïners tegen aanlopen. De één wil graag Nederlands leren om te kunnen praten met het gastgezin, een ander om te kunnen werken. "Er is daarom veel behoefte aan mensen die Oekraïens of Russisch kunnen spreken. Ook mensen die Nederlandse les kunnen geven, zijn meer dan welkom", zegt Groot.

Vanuit Taalhuis, onderdeel van Vrijwilligerspunt, worden vrijwilligers gekoppeld aan een Oekraïnse vluchteling. "Dat kan bijvoorbeeld een-op-een als taalmaatje, maar ook als docent conversatieles aan groepen. Nieuwe taalvrijwilligers krijgen van ons een korte training, zodat ze goed zijn voorbereid."