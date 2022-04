Scharwoude vangt 150 Oekraïense vluchtelingen op: "Waar een klein dorp groot in kan zijn"

In het voormalige kantoorpand van Structon in Scharwoude worden de laatste puntjes op de i gezet, om de aanstaande 150 Oekraïense vluchtelingen een warm welkom te heten in de gemeente Koggenland. Burgemeester Monique Bonsen was erg onder de indruk van de gemaakte vorderingen. "Dit is echt véél meer dan alleen maar een bed en een dak. Mensen hebben hier een thuis gecreërd."

De verwachting is dat er zo'n 150 vluchtelingen worden opgevangen in het voormalige kantoorpand - NH Nieuws

Volgende week worden de eerste 40 vluchtelingen verwacht in het voormalige kantoorpand. De kamers zijn netjes ingedeeld en de Oekraïners kunnen zelfs rekenen op een pingpongtafel en een georganiseerde kantine. "Het is bijna een hotel geworden", lacht burgemeester Bonsen. Het leek de gemeente Koggenland onverstandig om direct de maximale capaciteit van het pand te vervullen met Oekraïners, stelt zij. "Deze mensen komen natuurlijk uit oorlogsgebieden. Het is van belang dat wij hen de ruimte geven om te landen en daarom hebben we besloten om de vluchelingenstroom te verdelen over drie fases." Dit betekent dat er per fase ongeveer 40 vluchtelingen worden gehuisvest in het pand.

Quote "Het is een beetje 'waar een klein dorp groot in kan zijn'. Dat is wat er constant door mijn hoofd gaat" Monique Bonsen, burgemeester koggenland

Bonsen is dan ook trots op de vrijwilligers, eigenaar van het pand en gemeente. Twee weken lang hebben ze samen hard gewerkt om op tijd de opvang klaar te hebben. "Het is een beetje 'waar een klein dorp groot in kan zijn'", benoemt zij. "Dat is wat er constant door mijn hoofd gaat en mijn hart verwarmd natuurlijk enorm van deze daden."

Dankzij plaatjes van objecten en de daarbij horende vertaling, is het voor Oekraïners mogelijk om te communiceren bij de balie - Tom de Vos

De vluchtelingen kunnen rekenen op een aanspreekpunt bij de balie, waar overigens ook een handig A4'tje ligt met daarop foto's van objecten en de daarbijhorende Oekraïense-Nederlandse vertaling. "Het lijken simpele dingen", vervolgt Bonsen. "Maar hieruit valt te concluderen dat er over haast ieder detail is nagedacht." Buurman kijkt uit op aanstaande vluchtelingencentrum De komst van de vluchtelingen lijkt voor niemand een probleem te zijn, maar geldt dit ook voor de buurman die recht tegenover het pand woont? "Ik vind het een hele goede zaak", vindt Scharwouder Gert Elzinga, die gastvrij zijn voordeur opendoet voor WEEFF/NH Nieuws. "Eigenlijk zijn we vanaf het begin heel positief betrokken bij dit hele verhaal. Dat komt omdat je daar iets bij voelt. Je ziet al die beelden op televisie en je denkt: 'Potverdorie, die mensen moeten geholpen worden'." De Scharwouder vindt er niet alleen iets van, maar is samen met een stichting bezig om de aanstaande vluchtelingen te voorzien van fietsen, zodat ze in de toekomst de regio kunnen verkennen.