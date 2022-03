Opvang Oekraïners 'enorme operatie' maar West-Friesland voortvarend op weg

West-Friesland vangt momenteel al zo'n 500 vluchtelingen op, blijkt uit een rondvraag van NH Nieuws bij de gemeentes. Dat is bijna een kwart van de 2.000 plekken die de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord in eerste instantie voor elkaar moest krijgen. Ook al gaat het voortvarend, het optuigen van locaties is voor gemeenten een flinke opgave.

Ongeveer veertig Oekraïeners komen vandaag aan in het leegstaande woonzorgcomplex Almere in Opperdoes. Er is plek voor 60 mensen, naar verwachting voornamelijk vrouwen en kinderen.

"Vanuit de gemeente is er direct een crisisteam opgetuigd met korte lijnen, van de burgemeester tot de Veiligheidsregio en de vrijwilligers hier op locatie", legt beleidsmedewerker Joke Menkveld uit. Van een bureaufunctie staat ze nu met opgestroopte mouwen in Opperdoes. "Het valt niet allemaal op papier te bedenken in een crisissituatie. Het is gewoon gaan."

Dat ondervindt ook Sylvette Ernsting. Vanuit haar functie als opbouwwerker bij de gemeente, coördineert ze nu de vrijwilligers op locatie. "Het is hartverwarmend hoeveel aanmeldingen er zijn. We hebben twee shifts, tien vrijwilligers 's morgens en een zelfde groep 's middags."

In het gebouw zijn dertig kamers, gemeenschappelijke ruimtes, een kinderspeelhoek, spelletjeskast en buitenruimte ingericht. De stapelbedden netjes opgemaakt, en een fleurige bos tulpen op iedere kamer. "Een school uit Purmerend maakt fruitschalen, en de basisschool hier in Opperdoes heeft allemaal versieringen gemaakt die ze vandaag ophangen om iedereen welkom te heten."

Meer plekken nodig

Samen met de locatie Sorghvliet in Andijk heeft Medemblik voor 119 vluchtelingen plek. Hoewel er alsnog snel meer plekken bij zullen moeten komen, is de verwachting. Vanuit inwoners is er een overweldigend aanbod gekomen, laat de gemeente weten. "Al meer dan 150 slaapplekken zijn er aangeboden. Het is geweldig dat zij in of naast hun huis ruimte willen maken voor vluchtelingen. Daarvoor zijn we onze inwoners zeer erkentelijk", zegt de burgemeester Frank Streng.

Ook bedrijven hebben zich gemeld maar daar wordt nog niet op ingezet. "We concentreren ons nu op het onderbrengen van vluchtelingen bij gastgezinnen en op de centrale opvanglocatie in Opperdoes en binnenkort ook in Andijk."

Net na de twee jaar durende coronacrisis, is het voor de gemeente Medemblik een enorme aanvullende opgave. En dat heeft ook - zeker als er meer vluchtelingen gehuisvest moeten worden, invloed op de dienstverlening, erkent Streng. "Dit betekent dat we zorgvuldig moeten beoordelen hoe we deze crisisopgave organiseren naast onze reguliere dienstverlening."





Vóór half april 200 plekken in Hoorn

In Hoorn moeten er vóór half april 200 slaapplekken geregeld zijn. De eerste honderd Oekraïners worden ondergebracht in een kantoorgebouw aan de Koopvaarder (80 plekken), in een zorgboerderij aan de Lageweg (22 plekken) en een deel van de opvang vond al plaats bij gastgezinnen in Hoorn (48 vluchtelingen). Er wordt nu nog gekeken naar verschillende alternatieve opties zoals riviercruiseschepen, hotels en pensions. 200 vluchtelingen verdeeld over SED-gemeenten

In de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland worden momenteel 200 vluchtelingen opgevangen, meer dan eerder gedacht. "Zij zijn ongeveer gelijk verdeeld over de drie gemeenten. Hiermee voldoen we in ruime mate aan het verzoek van het kabinet voor de opvang op korte termijn", laat een woordvoerder weten. De vluchtelingen verblijven bij gastgezinnen, in hotels of in recreatiewoningen.



Ook de SED-gemeenten vinden de opvang een 'enorme operatie'. "Het gaat niet alleen om een locatie waar de vluchtelingen kunnen verblijven. Als gemeente zijn we ook verantwoordelijk voor de zorg, medische hulp, inkomen en onderwijs voor de vluchtelingen en hun kinderen."





Koggenland telt nu 60 opvangplekken

Koggenland gaat ten minste 120 Oekraïners opvangen. Momenteel zijn er 60 slaapplekken al geregeld. Voor de vluchtelingen die nog zullen komen, wordt het voormalige kantoorpand van een bouwbedrijf in Scharwoude ingericht, met plek voor 150 Oekraïners.

De huidige eigenaar heeft het pand beschikbaar gesteld om er gedurende één jaar vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. Als er langer opvang nodig is, wordt er gekeken of het verblijf kan worden verlengd. Belangengroep Scharwoude is samen met de gemeente bezig het pand klaar te maken voor begin april. Het is nog niet duidelijk of alle plekken in één keer vervuld gaan worden of in fases.

Opvang in gastgezinnen Opmeer

In Opmeer zijn nu in ieder geval 22 vluchtelingen opvangen bij gastgezinnen, laat een woordvoerder weten. Dat aantal zal binnenkort nog verdubbelen, zei burgemeester Van den Hengel eerder.