Locatie Andijk op het oog voor opvang Oekraïense vluchtelingen

De gemeente Medemblik had er eerder voor gekozen om Oekraïense vluchtelingen op te vangen in Opperdoes, daar komt nu een locatie in Andijk bij. De gemeente is gevraagd 199 vluchtelingen op te vangen, daar wordt met deze twee opvanglocaties aan voldaan.

Medemblik Actueel

Voor de opvang in Andijk heeft de gemeente verzorgingshuis Sorghvliet op het oog. De locatie is volgens de gemeente snel beschikbaar en in potentie geschikt als noodopvang. De gemeente schrijft dat er op dit moment, in overleg met betrokkenen een technische beoordeling wordt gemaakt van het pand. Als hieruit blijkt dat er vluchtelingen kunnen worden opgevangen organiseert de gemeente informatiebijeenkomsten. Woonzorgopvang Almere in Opperdoes wordt nu klaargemaakt voor de opvang van 60 vluchtelingen. Op dit moment worden de slaap- en verblijfsruimtes ingericht. De gemeente vindt het belangrijk dat het een plek wordt, waar de vluchtelingen zich welkom voelen. "Ook wordt gekeken naar wat nodig is voor een voorlopig verblijf in Nederland, zoals registratie bij de gemeente, medische zorg en onderwijs", schrijft de gemeente.