West-Friesland maakt zich klaar voor opvang van bijna 600 Oekraïense vluchtelingen

Medemblik: 136 vluchtelingen

Ook in Medemblik weten ze waar ze aan toe zijn. In de komende zes weken komen er 118 vluchtelingen naar de gemeente, 64 binnen twee weken en nog eens 72 binnen zes weken.

Het voormalig woonzorgcomplex Almere in Opperdoes wordt nu in gereedheid gebracht voor de opvang van 60 mensen, waarschijnlijk voornamelijk vrouwen en kinderen.

Een tweede geschikte opvanglocaties wordt nog onderzocht, meldt een woordvoerder. "We doen er alles aan om op tijd een volledig ingerichte opvanglocatie gereed te hebben, waar de Oekraïnse vluchtelingen zich welkom voelen en benodigde faciliteiten op orde zijn."

Er is deze week een meldpunt in het leven geroepen ([email protected] ) waar vragen en aanbod worden verzameld.

Opmeer: 40 vluchtelingen

In Opmeer worden binnen nu en twee weken 20 vluchtelingen opgevangen. En in de tweede fase, tussen nu en zes weken, nog eens 20. Burgemeester Gerard van den Hengel: "We zijn nu op zoek naar geschikte locaties. Gelukkig is er voldoende aanbod. Zo zijn er kerken, bedrijven, het woningbouwbedrijf en particulieren die zich hebben gemeld. Daar werken we mee samen. Ik ben heel blij met die sociale betrokkenheid."

Wanneer de eerste Oekraïeners in Opmeer aankomen, is bij Van den Hengel nog niet bekend. De voorbereidingen gaan door. "We kijken ook naar wat er nodig is voor inrichting en begeleiding. Want met alleen onderdak ben je er niet."

Hoorn: 100-200 vluchtelingen

Hoorn vangt tien procent op van de 2.000 Oekraïense vluchtelingen die de veiligheidsregio moet omarmen. Dit betekent dat ze binnen nu en twee weken zo'n 100 vluchtelingen verwelkomen en in de tweede fase nog eens 100. Maar voor hoe lang? "In eerste instantie voor een periode van drie tot zes maanden", zegt een woordvoerder.

De gemeente heeft nog kant-en-klare oplossing hoe ze de vluchtelingen op korte termijn kunnen gaan opvangen. Want wat werkt het snelst en best? "Vanwege het aantal, de snelheid en duur van het verblijf kijken we in eerste instantie naar bestaande logiesvoorzieningen zoals hotels." Het gaat dus niet om 'korte noodopvang' in bijvoorbeeld sporthallen.

Ook kijkt Hoorn naar wat zij nodig hebben naast huisvesting, benoemt een woordvoerder. "Denk bijvoorbeeld aan zorg, onderwijs, dagbesteding of levensbehoeften. Maar ook geestelijke bijstand. Hebben ze een trauma opgelopen?"

SED-gemeenten: 80 vluchtelingen



Ook Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland buigen gezamenlijk over deze kwestie. Binnen nu en twee weken vangen ze samen 80 vluchtelingen op. Eerst gaan ze aan de slag met particuliere opvang, waarna er wordt gekeken naar grotere logiesvoorzieningen, zoals hotels of een bed and breakfast. "Het gaat nu om accommodaties, die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden. Vermoedelijk voor een periode van een aantal weken tot enkele maanden", licht een woordvoerder toe.

Burgemeester Eduard van Zuijlen van Enkhuizen: "Het is fantastisch om te zien dat er binnen onze gemeente al verschillende acties voor hulp op gang zijn gezet. Het moet dan toch ook mogelijk zijn om in Enkhuizen opvang aan te bieden. Daarom roep ik iedereen op die een accommodatie of ruimte beschikbaar heeft voor Oekraïense vluchtelingen, dit zo spoedig mogelijk aan Vluchtelingenwerk én aan de gemeente te melden."



Er is deze week een meldpunt in het leven geroepen ([email protected]) waar bewoners een opvangplek kunnen doorgeven.

Koggenland: 119 vluchtelingen

Gemeente Koggenland maakt zich op voor in toaal 119 vluchtelingen, waarvan de eerste 40 binnen twee weken worden verwacht. "Maar dat is slechts een getal. We kijken vooral naar wat er mogelijk is", zegt een woordvoerder.

Ook Koggenland wordt overspoeld met hulp vanuit de eigen bewoners. "De telefoon staat echt roodgloeiend, dat is heel mooi om te zien. We gaan het met elkaar regelen en zijn alles nu aan het inventariseren. Om hoeveel plekken huisvesting gaat het en voor welke termijn, bijvoorbeeld. De aanleiding is natuurlijk vreselijk, maar iedereen werkt met een positief gevoel aan deze crisissituatie."