Testkippen in Assendelft zijn gezond, maar dreigende vogelgriep houdt ze binnen

De testkippen op zorgboerderij White Ranch in Assendelft zijn gezond. En dat is een hele opluchting want vorig jaar werden hier nog 300 kippen geruimd vanwege de vogelgriep. "We zijn heel blij dat we weer kippen in het hok hebben", zegt boer Jan de Wit. Ook voor de hulpboeren op de zorgboerderij is het goed dat er weer kippen zijn om voor te zorgen.