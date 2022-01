Drukte bij dierenambulance door besmettelijke vogelgriep: "Hele dag aan 't schoonmaken"

Witte pakken, handschoenen aan, mondkap op en heel veel desinfecteren. Dat is voor de chauffeurs van Dierenambulance Gooi en Vechtstreek tegenwoordig dagelijkse kost. Een behoorlijk tijdrovende klus in deze voor hen drukke tijden vanwege de zeer besmettelijke vogelgriep.

Beter goed voorbereid dan te laat moeten anticiperen. Dat houdt in dat de chauffeurs van de in Hilversum gevestigde dierenambulance al helemaal 'in stijl' zijn gekleed voordat er überhaupt een melding is binnengekomen. Het witte, ietwat strakke pak is aan en dat geldt ook voor de handschoenen. "Voor ons chauffeurs is dit wel de standaardregel", zegt Paul Onkenhout tegen NH Radioverslaggever Sjoerd Hilarius.

Ontsmetten

Daar blijft het niet bij, want naast deze kledingvoorschriften is het de hele dag boenen geblazen. "En nu gaan we voor de zekerheid eerst de boel nog ontsmetten, zodat we zeker weten dat wij niets meenemen. En ja, daar gaat heel veel tijd inzitten. Wij zijn de hele dag aan het desinfecteren en schoonmaken", aldus de chauffeur voordat hij de ambulance onder handen neemt.

Deze verplichte werkwijze slurpt veel meer tijd op dan in normale tijden. "Normaal doen we zo'n rit voor een vogeltje in een kwartiertje en nu ben je drie kwartier bezig", geeft Onkenhout als voorbeeld.