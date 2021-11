Vogelgriep 'hakt erin': verdriet bij zorgboerderij om verlies 300 dieren

Jan en Myrna de Wit, eigenaren van zorgboerderij White Ranch in Assendelft, hadden geen andere keus. Toen er vogelgriep vastgesteld werd bij hun kippen en eenden, moest er gelijk actie worden ondernomen: ruim 300 dieren werden geruimd. Dat was niet makkelijk: "Waarom moet ons dit gebeuren, als bedrijf met 'maar' een paar kippies?"

Bij de zorgboerderij in Assendelft komen onder andere dementerende cliënten over de vloer. Aan hen moet nu worden uitgelegd wat er met de kippen gebeurd is: in speciale bakken werden ze meegenomen om vervolgens in Lelystad 'voor destructie' aangeboden te worden. "Het is voor ons ook best moeilijk", zegt Jan de Wit. "Zeker als je zo geconfronteerd wordt met dat lege weitje."

Extra maatregelen

De vogelgriep waart al zo'n tien dagen rond in onze provincie. Op 30 oktober werden op last van de Voedsel en Warenautoriteit 107.000 legkippen in een pluimveebedrijf in Grootschermer geruimd. In een straal van tien kilometer om het bedrijf heen gold per direct een vervoersverbod.