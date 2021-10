Vogelgriep bij pluimveebedrijf Grootschermer: 107.000 vleeskuikens geruimd

Bij een pluimveebedrijf met vleeskuikens in Grootschermer is een grote uitbraak van de vogelgriep. Het bedrijf - met zeker 107.000 kuikens - wordt geheel geruimd, zo meldt de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). De ruiming gebeurt uit voorzorg en om verdere verspreiding van de uitbraak te voorkomen.

De gevonden variant van het vogelgriepvirus in Grootschermer is hoogstwaarschijnlijk een 'hoogpathogene variant', wat betekent dat het gaat om een heftige variant die zorgt voor ernstige ziekte of overlijden van pluimvee.

Op een straal van één kilometer rond het bedrijf ligt een ander pluimveebedrijf, dat mogelijk ook besmet kan zijn met het virus. Uit voorzorg is dit bedrijf geblokkeerd en wordt het intensief in de gaten gehouden.

Vervoersverbod

Voor pluimveebedrijven in een zone van tien kilometer rond het bedrijf in Grootschermer is per direct een vervoersverbod aangekondigd. Dit betekent dat alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels niet mogen worden getransporteerd.

Ook geldt dit voor pluimveemest, gebruikt strooisel en andere dieren en dierlijke producten die afkomstig zijn van bedrijven met gevogelte.

Andere besmetting

Eerder deze week werd op een ander bedrijf in Zeewolde ook al vogelgriep vastgesteld. Daarom geldt er vanaf deze week een landelijke ophok- en afschermplicht voor vogels.

Er moet zoveel mogelijk worden voorkomen dat de vogels in contact komen met zieke wilde vogels of hun uitwerpselen.