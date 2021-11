Kinderboerderij de Baak sluit deuren vanwege uitbraak vogelgriep

Sinds deze week geldt op last van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een bezoekverbod voor alle vogelverblijfplaatsen. Daarom sluit Kinderboerderij De Baak de deuren. Hoelang de boerderij dichtblijft, is niet duidelijk. "Ik ben bang dat het wel drie tot zes maanden kan duren. Ik houd mijn hart vast", laat Chantal Salaroe van Kinderboerdeij De Baak desgevraagd weten.

Op de website en Facebook schrijft Kinderboerderij de Baak haar deuren te moeten sluiten. "Helaas moeten wij vanwege de uitbraak en snelle verspreiding van de vogelgriep op last van het ministerie per direct sluiten", melden ze. "We hopen jullie snel weer te verwelkomen." Ook alle geplande activiteiten worden verplaatst of afgezegd.

De Baak is een bijzondere kinderboerderij, omdat elk dier op De Baak lid is van een stamboekvereniging. Dat houdt in dat het gaat om oud-Nederlandse huisrassen die in het Nederlandse stamboek voorkomen. Daarin onderscheidt deze kinderboerderij zich van de meeste kinderboerderijen.

Reeks uitbraken

Twee weken geleden werd op een bedrijf in Zeewolde vogelgriep vastgesteld. Demissionair minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelde daarop per direct een ophok-en afschermplicht voor de Nederlandse pluimveesector in. En dat blijkt nodig, want de vogelgriep pakt flink door.

Op 30 oktober werd een pluimveebedrijf met vleeskuikens in Grootschermer getroffen door een grote uitbraak van de vogelgriep. Hierbij werden zeker 107.000 kuikens door de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) geruimd. Deze ruiming werd uit voorzorg voor verdere verspreiding van het virus uitgevoerd.

Hoogstwaarschijnlijk ging het in Grootschermer om een 'hoogpathogene variant' van het vogelgriepvirus. Deze variant is heftig en zorgt ervoor dat het pluimvee ernstig ziek raakt of overlijdt.

Op 2 november werd een tweede uitbraak van het vogelgriepvirus vastgesteld op een pluimbedrijf in Assendelft. Hier werden 140 legkippen en 50 loopeenden geruimd om verspreiding te voorkomen.