Tweede uitbraak van vogelgriepvirus in provincie: bedrijf in Assendelft getroffen

Op een pluimveebedrijf in Assendelft is vogelgriep vastgesteld. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Zo'n 140 legkippen en 50 loopeenden worden geruimd, om verspreiding te voorkomen.

Volgens de NVWA gaat het om een kleinschalige houderij, waar bij legkippen het vogelgriepvirus is vastgesteld. Het enige andere pluimveebedrijf in de omgeving, dat drie kilometer verderop ligt, wordt gecontroleerd op vogelgriep.

De NVWA heeft een vervoersverbod ingesteld voor pluimveebedrijven in een zone van tien kilometer rond het bedrijf in Assendelft.

Tweede bedrijf

Het is de tweede pluimveehouderij in onze provincie waar het virus is aangetroffen. Vorige week raakten dieren van een pluimveebedrijf in Grootschermer besmet met het vogelgriepvirus. Alle 107.000 kuikens van het bedrijf werden geruimd.

Daarvoor werd vogelgriep vastgesteld bij een bedrijf in Zeewolde. Demissionair minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelde daarop per direct een ophokplicht in voor de Nederlandse pluimveesector.