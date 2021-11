Wat betekent het woud aan blauwe borden in de regio rondom Grootschermer?

In onder meer Heiloo, Alkmaar en Heerhugowaard zijn sinds afgelopen week donkerblauwe borden te zien met daarop het symbool van een vrachtwagen en een stopgebaar. De borden zijn te vinden in een cirkel van tien kilometer rondom de vorige week door vogelgriep getroffen boerderij in Grootschermer. Wat betekent dit?

Hoe lang het verbod blijft gelden, is niet bekend. Dat heeft te maken met de verdere ontwikkeling van de uitbraak. Om dit in de gaten te houden, worden bedrijven in een straal van drie kilometer rondom het getroffen bedrijf streng gemonitord, aldus een woordvoerder van de NVWA.

Ook andere in gevangenschap gehouden vogels mogen niet vervoerd worden. Daarnaast mag er geen pluimveemest en gebruikt strooisel worden vervoerd van en naar bedrijven in de regio waar vogels te vinden zijn.

107.000 kuikens geruimd

Toen vorige week vogelgriep ontdekt werd op een vleeskuikenhouderij in Grootschermer, werden daar direct (voorzorgs)maatregelen getroffen om de ziekte niet verder te verspreiden. Zo werden de in totaal 107.000 vleeskuikens van de boer binnen een dag na het vaststellen van de vogelgriep geruimd.

Die kuikens waren lang niet allemaal besmet met het virus. Toch is het nodig ze allemaal te ruimen, zegt de NVWA-woordvoerder. De kans dat alle kuikens alsnog besmet raken met vogelgriep – en het hierdoor nog verder verspreidt in de omgeving – is simpelweg te groot. "Daarbij is een vogelgriepdood een stuk minder humaan dan ze hun bewustzijn laten verliezen."

Dat laatste gebeurde vorige week door CO2 in de stallen te verspreiden, wat ervoor zorgt dat er een zuurstofgebrek ontstaat. "Het is heel verdrietig om gezonde kuikens dood te zien liggen", zei de vleeskuikenhouder uit Grootschermer eerder aan NH Nieuws daarover.