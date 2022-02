Bijna 50 dieren besmet met vogelgriep: "Brandganzen zijn grootste slachtoffer"

De vogelgriep rukt ook dit jaar op in West-Friesland. Eind november kwam het virus weer opdraven en in januari zijn er al bijna vijftig besmettingen vastgesteld. Vooral brandganzen moeten het ontgelden, zegt voorzitter Fred Perrier van Dierenambulance Hoorn e.o.

"De vogelgriep slaat nu ook hard toe. Vergeleken met de situatie van vorig jaar ligt het aantal dode vogels aanzienlijk hoger", zegt Andra Minnema, beheerder van wildopvang De Bonte Piet in Midwoud. "We hebben al een behoorlijk aantal dieren opgestuurd naar de NVWA, waaronder ook zeldzamere soorten als de buizerd, kanoet en havik. Ze zijn allemaal besmet geraakt met het virus."

Helaas moesten ze de havik, zelfs nadat hij negatief terugkwam, in laten slapen, vertelt Minnema. "Hij vertoonde geen verbetering meer. Het is echt een lijdensweg."

Fred Perrier, voorzitter van Dierenambulance Hoorn e.o., geeft aan dat ze in januari alleen al bijna 50 dieren naar de wildopvang in Midwoud en dierenartsen hebben gebracht. "Vooralsnog treffen we geen grote populaties aan, maar toch krijgen we stapsgewijs wat meldingen binnen. Elke dag hebben we nu toe twee tot drie vogels opgehaald.” Iets wat volgens Perrier wel blijft doorgaan. "Het zet zich nog steeds voort."

Regio kleurt rood

Op een kaart van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), waarop met vogelgriep besmette dode wilde vogels worden bijgehouden, is goed te zien dat de regio rood kleurt. Op veel plekken zijn besmette vogels gevonden. In Drechterland zijn bijvoorbeeld zeven eenden, twee brandganzen, een havik en buizerd met het virus aangetroffen. Maar ook in Enkhuizen worden verschillende vogelsoorten aangetroffen, zoals een blauwe reiger, meeuwen en kanoeten. "Het varieert heel erg", zegt Minnema.

Alleen Koggenland lijkt gespaard gebleven. Volgens Perrier is Schellinkhout, in de daaromheen liggende weilanden, momenteel een brandhaard. "De meeste besmettingen komen voor in de kustgebieden rond het IJsselmeer en Markermeer. Van Westerdijk in Hoorn tot Schellinkhout en Wijdernes, daar treffen we de meeste brandganzen aan. Zo'n 95 procent", weet hij. "De andere vijf procent zijn vaak kolganzen."

Hier leven volgens de voorzitter veel brandganzen. En hoe dichtbevolkter het gebied, hoe hoger de besmettingsgraad, stelt hij. "Dat zien we ook in steden. Kijk maar naar Amsterdam."

Zorgelijk

Dat het virus nu ook overspringt naar zoogdieren, baart Minnema zorgen. In Zuid-Holland is een bunzing aangetroffen met de vogelgriep. En in Groningen blijken ook vossen besmet te zijn met het virus. Dit komt naar voren uit onderzoek van DWHC, NVWA en WBVR.

Minnema concludeert: "De nu aangetoonde gevallen van vogelgriep bij zoogdieren wijzen erop dat we voorzichtig te werk moeten gaan tijdens deze epidemie."

"En laten we hopen dat dat niet hier gebeurt, want ook in onze regio leven veel vossen", vult Perrier aan.

Een streng deurbeleid

Om vast te stellen of een binnengekomen vogel besmet is geraakt met het virus, heeft de wildopvang – sinds eind november – op het parkeerterrein een speciaal triagetent opgezet. "Dit doen we om het aantal besmettingen in De Bonte Piet te verminderen", verklaart Minnema. "Hier worden ze nagekeken, verzorgd of ingeslapen. Ook kunnen ze hier eventueel in quarantaine gaan."

Ook hanteert de wildopvang een streng deurbeleid voor zowel bezoekers als medewerkers van dierenambulances. "Zo houden we het virus buiten de deur."