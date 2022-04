Wilde ganzen dit jaar vaak slachtoffer vogelgriep, 'weidevogels minder kwetsbaar'

Wie een stuk gaat lopen in de Noord-Hollandse natuur, schrikt misschien bij het zien van één of meerdere dode vogels. Vogelgriep komt jaarlijks terug en nu lijken verschillende soorten ganzen het slachtoffer te zijn. "Ieder jaar treft de griep namelijk weer andere vogelsoorten", vertelt Chris Rost, boswachter in de Eilandpolder.

"Afgelopen winter zag je vooral zieke en dode brandganzen" legt Rost uit. "Nu, een paar maanden later, is er weer een nieuwe variant en die treft vooral grauwe ganzen." Dat zijn relatief grote vogels en volgens Rost is dat ook de reden dat de gevolgen van vogelgriep goed zichtbaar zijn in de natuur en in de stad.

Dat het per uitbraak verschilt welke soort vatbaar is voor de vogelgriep, onderschrijft ook Roy Slaterus van Sovon Vogelonderzoek Nederland. Deze organisatie berekent aan de hand van vogeltellingen welke soorten kwetsbaar zijn in ons land. "In 2016 was bijvoorbeeld de kuifeend kwetsbaar voor vogelgriep en later de smient", vertelt hij. "En die lijken er nu niet gevoelig voor te zijn. Het is dus moeilijk te zeggen wat de sterfte op de lange termijn kan doen voor een populatie."

Kwetsbare soorten

"Er staan geen soorten op uitsterven nu, of zo", aldus Slaterus. "Zo erg is het niet. Maar de dwerggans hielden we wel in de gaten. Dat is een heel kwetsbare soort die overwintert bij Petten in Camperduin. Als er daar een paar wegvallen door vogelgriep, zou dat meteen te merken zijn in het aantal overwinteraars."

Dat is gelukkig naar zijn weten niet gebeurd. Wel is er vogelgriep als doodsoorzaak geconstateerd bij een aantal slechtvalken, die dit waarschijnlijk hebben opgelopen door het eten van dode of zieke vogels met vogelgriep, vertelt Slaterus.

De vraag is nu of er ook zoogdieren ziek worden van het eten van vogels met vogelgriep. Volgens boswachter Chris Rost zijn er nog geen zogenaamde 'aaseters', zoals bijvoorbeeld vossen, gezien die slachtoffer zijn geworden van de vogelgriep. "Maar we hebben wel een observatie gedaan: we zien minder vossen in de polder."

