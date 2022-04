Nog steeds opvallend veel brandganzen met vogelgriep: "Heb er geen verklaring voor"

De dierenambulance Hoorn ontvangt nog steeds opvallend veel meldingen van dode of zieke brandganzen met vogelgriep. Het totaal aantal meldingen van besmette vogels is iets gedaald ten opzichte van de eerste maanden van het jaar. Bij de meldingen die binnen blijven komen, gaat het in bijna alle gevallen om brandganzen, merkt voorzitter Fred Perrier.

Een overleden brandgans in een kustgebied - Dierenbescherming Amsterdam

"Ik heb er geen verklaring voor", zegt voorzitter Fred Perrier. Hij schat dat het bij grofweg negen van de tien meldingen van vogels met vogelgriep om brandganzen gaat. "Dat is naar verhouding erger dan vorig jaar. Toen waren het vooral zwanen en wilde eenden." Vooral in de eerste twee maanden van het jaar lag het aantal meldingen van gevonden vogels met vogelgriep hoog: ruim 60 in totaal. Toen viel het Perrier al op dat daar veel brandganzen tussen zaten. Inmiddels stagneert het aantal meldingen licht, na februari kwamen er nog rond de 40 bij. Met in verhouding dus nog meer brandganzen. Hoge besmettingsgraad In de kustgebieden van het Markermeer en IJsselmeer leven relatief veel brandganzen, wat maakt dat de besmettingsgraad altijd wat aan de hoge kant ligt, verklaarde Perrier al in februari. Waarom het er nu in verhouding nóg meer zijn, weet hij niet. "Ik zou niet durven zeggen waar dat aan ligt." Het grote aandeel brandganzen valt ook op bij wildopvang Bonte Piet in Midwoud, vertelt beheerder Andra Minnema. In sommige gevallen brengt de dierenambulance de nog levende vogels naar de opvang, hoewel de meeste geruimd worden. Ook maken veel particulieren melding van zieke vogels, ziet Minnema. Het aantal binnengebrachte dieren met vogelgriep neemt ook bij Bonte Piet iets af. Van vijf tot zes dieren per week naar rond de twee. Ook hier gaat het vrijwel allemaal om brandganzen. "De rest is wat rustiger geworden." De opvang hanteert een streng beleid voor besmette vogels. "Dieren die symptomen van vogelgriep vertonen, mogen niet naar binnen."