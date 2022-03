Zij strijden voor het behoud van bomen: "Mensen bellen ons huilend"

In Haarlem zijn al tien jaar heuse ridders actief om bomen te redden. Op dit moment voeren ze strijd voor de bomen op het Haarlemse Houtplein, en dat is nog maar één van de frontlinies. De Haarlemse Bomenridders zijn ervan overtuigd dat bomen substantieel bijdragen aan het welzijn van de burgers en ze vinden dan ook iedere boom een strijd waard.

"Het is hard nodig want Haarlem heeft de twijfelachtige eer de meest versteende stad van Nederland te zijn", zegt Harry Hobo, bomenridder van het eerste uur. Op sommige plekken, zoals bij het Houtplein is dat opmerkelijk. Juist hier in de buurt is één van de weinig grote parken van de stad, de Haarlemmerhout.

Maar Hobo baseert zich op wetenschappelijk onderzoek van adviesbureau Cobra Groeninzicht, waaruit blijkt dat de zogenoemde kroondichtheid in Haarlem een van de laagste in Nederland is. Kroondichtheid is onderzoeksjargon voor de hoeveelheid bomen per vierkante meter.

Noodzakelijk voor gezondheid

"Uit onderzoek van het TNO blijkt dat zelfs al een kamerplant bij kan dragen aan je geestelijke gezondheid," zegt Hobo uitgelaten terwijl hij vertelt over de vele voordelen van groen in je omgeving. Niet alleen je gemoedstoestand gaat er op vooruit, maar ook de lucht die je inademt. CO2 en fijnstof worden uit de lucht gefilterd door bomen en ze brengen zuurstof terug in de stad, van groot belang voor een versteende stad als Haarlem.