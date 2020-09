DOSSIER STADSE BOMEN: De (on)macht van petities tegen bomenkap

HAARLEM - En weer cirkelt er in Haarlem een petitie rond om bomenkap te voorkomen. Dit keer gaat het om 65 bomen langs de Zuid-Schalkerwijk die het veld moeten ruimen om de dijk te verstevigen. Bijna 500 ondertekenaars zijn hier tegen. Maar is dat genoeg?

NH Nieuws

Eerder was in Haarlem een petitie tegen kap van bomen in een hoekje van de Haarlemmer Hout succesvol. Toen ondertekenden meer dan 21.000 Haarlemmers de petitie. Het aantal ondertekenaars van de petitie voor behoud van de bomen aan de Zuid-Schalkwijkerweg na twee weken online, is volgens initiatiefnemer Pieter Vonck van de actievoerderende Haarlemse Bomenridders veel te weinig. "Willen we impact hebben, dan hebben we 5.000 nodig hebben. Dan zullen raadsleden zich achter de oren krabben." Foute inschatting Vonck vindt dat de gemeente een foute inschatting heeft gemaakt bij de oplossing voor de ontsluiting van een nieuwe villawijk aan het eind van de Zuid-Schalkerweg langs de Ringvaart. Om daar aan de rand van de gemeentegrens te komen, moet je door de zogenoemde Groene Zoom van de stad over een oude polderdijk. Een karakteristieke, slingerende weg met veel treurwilgen op een rijtje. Daar vinden veel joggers, hondenuitlaters en fietsers hun ontspanning. "Binnen de stad is bijna geen groen en dan zijn die randen, die groene zoom van essentieel belang. Dus als je dit gaat verbreden en bomen kappen, wat blijft er dan nog over. Waar moet je dan als burger, als bewoners van Haarlem nog naar toe?" Tekst loopt door onder de video.

De (on)macht van petities tegen bomenkap - NH Nieuws / Geja Sikma

Quote "Als je dit gaat verbreden en bomen kappen, wat blijft er dan nog over?" Pieter Vonck, initiatiefnemer Petitie

De oplossing is volgens Vonck een brug over de ringvaart aan de andere kant van de villawijk op het zogenaamde Tjaden-terrein. Maar dat is volgens de gemeente te duur, een berekening die Vonck niet serieus neemt. Voor het blok zetten De petitie moet de Haarlemse politiek toch van koers doen veranderen om voor een brug te kiezen, in plaats van de bomen langs de dijk te kappen. Maar initiatiefnemer Vonck wil dat de inwoners van Haarlem eerder goed op de hoogte worden gebracht van alle gevolgen van (bouw)plannen. "Pas op het moment dat de consequenties bekend worden, dan volgen de reacties en de schrik." En dan is het vaak te laat, realiseert Vonck zich. "Het is voor het blok zetten en het is een politieke keuze om te willen bouwen zonder rekening te houden met bestaand groen en de wensen van de burger."

Reactie wethouder Merijn Snoek Door het versterken en verbreden van het talud van de dijk, is het niet te voorkomen dat een aantal bestaande bomen verwijderd moet worden. Deze bomen worden elders in het project weer gecompenseerd.



Het aanbieden van een petitie is een mooie manier waarmee inwoners hun betrokkenheid tonen bij wat er in de gemeente gebeurt. Die betrokkenheid willen we natuurlijk het liefst tijdens het ontwikkelen van beleid of plannen, maar een petitie vindt altijd weerklank bij de politiek.

Lees ook Play Haarlem Haarlemmers staan massaal op tegen bomenkap in 'hun' Haarlemmerhout