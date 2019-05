Haarlemmers staan massaal op tegen bomenkap in 'hun' Haarlemmerhout

HAARLEM - De enorme steun van Haarlemmers voor hun actie tegen de bomenkap in stadspark De Haarlemmerhout hadden ze niet verwacht. Toch is het volgens de Haarlemse Bomenwachters geen toeval dat Haarlemmers massaal in actie komen: "Men ziet steeds meer in dat we zuinig moeten zijn op elke boom", concludeert boomexpert Mark Helsloot.

Het plan om de huidige parkeerplek bij het restaurant in het monumentale paviljoen Dreefzicht te verplaatsen naar de achterkant - ten koste van de bosrand -, wordt vanavond in de gemeenteraad met een paar moties ter discussie gesteld.

Aanvoerder van de ontketende strijd en initiatiefnemer van de petitie 'Geen auto's in De Haarlemmerhout' is Welna Buwalda van de Bomenwachters. Een stichting die al jarenlang voor elke boom strijdt. Nu een strook van het oeroude bos aan de zuidkant van het centrum moet wijken voor een parkeerplaats bij paviljoen Dreefzicht, scharen vele Haarlemmers zich achter haar. De petitie is vanaf zondagavond al ruim 16.000 keer getekend.

Ze wordt boos als er gezegd wordt dat het maar om een paar bomen gaat die gekapt moeten worden en dat de entree van het bos dan veel mooier wordt, omdat de auto's dan uit het zicht staan. "Het is vooral verdrietig voor de bomen, want het is een bossysteem, het werkt hier allemaal samen", aldus de strijdlustige Buwalda.

Open wond

Van de 69 bomen die moeten wijken, is er voor 38 een kapvergunning nodig. De andere exemplaren hebben een doorsnede van minder dan twintig centimeter en worden in het voorlopige plan van de gemeente Haarlem niet meegeteld. Volgens boomexpert Mark Helsloot zijn alle bomen - jong, oud, dik, dun - net zo belangrijk voor het bos. "Je ziet geen hoge beuken pal aan de rand staan, want die hoge bomen hebben ook weer beschutting nodig." Hij is bang dat er een 'open wond' ontstaat.

Voorlopig ontwerp

Het plan dat nu op tafel ligt is nog maar een voorlopig ontwerp. De Adviescommissie voor de Haarlemmerhout, waar verschillende organisaties in zijn vertegenwoordigd, is tot nu toe positief gestemd. Ook omdat er weer bomen elders voor in de plaats komen.

Een paar politieke partijen heeft al te kennen gegeven de situatie eerst ter plekke te willen bekijken. Volgens Buwalda hoeven ze er niet lang over te praten. "Het bos is beschermd. De wethouder heeft een wettelijke opdracht om het bos te behouden!"