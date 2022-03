'Boomloos' Noord-Holland ziet het groen graag groeien: 'Gewoon goed voor de leefbaarheid'

Relatief gezien is Noord-Holland geen boomrijke provincie, terwijl ze juist zo goed zijn voor onze gezondheid. Maar daar kan zomaar verandering in komen. Adviesbureaus merken een groeiende belangstelling bij gemeenten voor meer bomen op straat.

Wat blijkt: de groenste gemeente is Laren, een kleine 45 procent van de gemeente is bedekt onder het groene blad. De minst groene gemeente is Wormerland. Daar is twee procent van het gemeenteoppervlak bedekt met bomen.

Cobra Groeninzicht heeft in kaart gebracht hoeveel bomen er per gemeente in Noord-Holland staan, hoeveel bomen dat per inwoner zijn en hoeveel vierkante meter van een gebied bedekt is met bomen.

De provincie laat desgevraagd weten dat Noord-Holland een relatief boomloze provincie is. "We staan vooral bekend om de heides", verklaart een woordvoerder. Een kleine tien procent van Noord-Holland is bedekt onder de bladeren. Terwijl in heel Nederland ruim zestien procent van het landoppervlak bedekt is met bomen. Wat betreft het boomoppervlak in de provincie valt er dus nog winst te behalen.

Goed voor de gezondheid

Want we vinden bomen steeds belangrijker en de belangstelling erin groeit, ziet Dirk Voets van Cobra Groenbeweging. "Zo'n vier jaar geleden is de trend begonnen: een groeiend aantal gemeenten vraagt ons om advies."

Bomen leveren namelijk diverse voordelen op. Zo zijn ze onder meer goed voor de biodiversiteit, zorgen ze voor verkoeling en nemen ze CO2 op.

Wanneer die geliefde bomen gekapt worden, gaat dat vaak in combinatie met protest. Zoals bij de herinrichting van een wijk in Amsterdam. Bewoners protesteerden tegen de kap van bomen in de straat en wilden juist meer groen in de wijk.

Gemeenten zien in dat het planten van bomen één van de oplossingen is voor het klimaatprobleem. "Een boom werpt schaduw, en die schaduw is voordelig voor de leefbaarheid", zo legt Voets uit. "Bomen zijn gewoon hele goede airco's."