Herinrichting Houtplein begonnen: straks geen ruimte meer voor auto's

De herinrichting van het Houtplein in Haarlem is begonnen. Het bekende plein in het centrum zal door deze herinrichting drastisch veranderen. Nu rijden er vooral veel auto's, over anderhalf jaar is het de bedoeling dat fietsers en bussen er de dienst uitmaken.

De werkzaamheden rondom het Houtplein vinden plaats in elf verschillende fases. De eerste fase is eind januari van start gegaan en bestaat uit onder andere werkzaamheden aan het Lorentzplein. Het Houtplein zelf komt in fase drie aan de beurt. De laatste fase gaat van start in maart 2023. Dat de werkzaamheden zijn begonnen, is duidelijk te zien aan de opslagplaatsen voor bouwmateriaal die zijn geplaatst op de Dreef. Deze depots zullen gedurende de hele periode op deze locatie blijven staan. Vanwege een gebrek aan ruimte voor al het materiaal is er sinds gisteren 15 februari een extra depot opgezet ter hoogte van het Lorentzplein. Wel is er nog genoeg ruimte voor voetgangers om te wandelen via het schelpenpad. tekst loopt door onder de foto's

Houtplein 1950 Tramweg Stichting

Houtplein 2022 Simon van Veen/NH Nieuws/Haarlem105

Arist impression Houtplein 2023 Gemeente Haarlem Volgende

Het Houtplein wordt volledig heringericht en 'krijgt de functie van een gastvrije en goed functionerende entree voor de stad', zo meldt de gemeente op haar website. Het doel van de herinrichting is dat er veel minder auto's over het Houtplein zullen rijden, dat de bus vrij baan heeft en dat het een veiligere plek voor fietsers en voetgangers wordt. Het plein zal niet meer toegankelijk zijn voor auto's. Bushaltes De bushaltes die zich momenteel op de Tempelierstraat bevinden, zullen worden verplaatst naar het Houtplein. Op deze manier moet er meer ruimte komen voor de voetgangers en busreizigers. In de parkeergarage onder het kantoor van de provincie Noord-Holland komt een fietsenstalling. Daarnaast zal het plein groener worden en komen er speciale tegelstroken voor blinden en slechtzienden.

In de jaren vijftig van de vorige eeuw was het Houtplein een plein waar Haarlemmers graag wandelden en hun tijd doorbrachten. Met de komst van de auto werd het plein steeds meer een verkeerspunt. Nu voert de auto al jaren de boventoon en is de verkeerssituatie steeds onveiliger geworden voor voetgangers en fietsers. De gemeente wil met de herinrichting terug 'naar de tijd van toen'. Recreatie, voetgangers en fietsers moeten weer de ruimte krijgen, zonder auto's. Het bouwbedrijf dat de werkzaamheden uitvoert laat weten dat de planning onder voorbehoud is en dat er nog wijzigingen kunnen plaatsvinden. Het is daarom nog niet duidelijk of de werkzaamheden impact zullen hebben op Bevrijdingspop, dat dit jaar na twee jaar afwezigheid weer op de agenda staat.