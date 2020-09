Dossier Stadse Bomen: "Ik ga echt niet naar buiten als het stormt"

HAARLEM -De meeste bewoners van de Heussensstraat in Haarlem voelen zich onveilig in hun eigen straat. De 40-jaar oude populieren zijn twee keer zo hoog als de huizen en bij elke storm waaien er takken naar beneden. "Ik ga echt niet naar buiten als het stormt", vertelt Ton Jongerius, bewoner van de straat. "Ik zit dan met samengeknepen billen naar buiten te kijken en vraag me af wanneer er weer eentje naar beneden komt zetten."

Zo'n vier jaar geleden is er een keer een grote tak naar beneden gekomen en op een auto beland. Eind vorige maand was het weer raak; toen brak er een grote tak af, breder dan de straat, uit de kroon van een boom en belandde op de camper van een bewoonster in de straat. "Toen zijn we echt geschrokken omdat volgens deskundigen een boom niet meer te vertrouwen is als er een tak afbreekt in de top."

Ton kaartte vijf jaar geleden al voor t eerst bij de gemeente Haarlem zijn zorgen aan over de bomen en de veiligheid van de bewoners, maar dat levert vooralsnog niks op. "We hebben het gevoel dat de gemeente onze veiligheid opoffert voor het behoud van deze bomen."

Gijs Brink, ook bewoner van de Heussensstraat, trekt samen met Jongerius op in de strijd tegen de gemeente en voelt zich niet serieus genomen. "Ik vraag me af hoe medewerkers van de gemeente het zouden vinden als er constant grote takken afbreken in hun straat."