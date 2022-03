Velsense lijsttrekker FvD over oude racistische appjes: 'waren geintjes'

Tommy Panis (27), Forum voor Democratie-lijsttrekker in Velsen, gaat vol goede moed de eerste lokale verkiezingen in. Het woningtekort, vrijheid en schoonheid zijn voor hem belangrijke thema's. Maar het gaat ook altijd nog over de 'borrelwhatsappgroep', opgericht in 2017, waarin extreemrechtse ideeën, racistische en antisemitische teksten werden gedeeld. Panis zat daar niet alleen bij, sommige uitspraken komen van hem.

Zelfs tijdens interview over Zoom zit hij strak in het pak. "Eigenlijk loopt niemand in Forum voor Democratie (FvD) er zo bij. Ja, Thierry. En Hiddema natuurlijk!" IJmuidenaar Tommy Panis (27), noemt Baudet bij zijn voornaam, want ook hij loopt al even mee binnen de partij, vanaf 2015, toen FvD nog een denktank was.

Daarna werkte Panis er mee als vrijwilliger, hielp hij bij campagnes, flyerde hij en was hij betrokken bij de oprichting van jeugdafdelingen (JFvD) in Haarlem, Utrecht, IJmuiden, alle plaatsen waar hij gewoond heeft. "Zo heb ik me bewezen binnen de partij. Toen zeiden ze: we kennen je, we vertrouwen je. "

En zo werd hij de eerste lijsttrekker van de Velsense tak. De landelijke partijpolitici houden zich bij uitstek bezig met (inter)nationale thema's als terugtreding uit de EU, het aanpakken van migratie en met kritiek op klimaat- en coronabeleid. Dus hoe ziet de gemeentelijke agenda eruit? De IJmuidenaar zegt de 'kernwaarden van de partij: vrijheid, schoonheid en leefbaarheid' verdedigen.

Vrijheid

"Ik denk dat wij het woordje vrijheid beter vertalen dan andere partijen op lokaal niveau", zegt hij. Niet verrassend voor wie zich ook verdiept heeft in het landelijke partijprogramma: "Wij willen bijvoorbeeld een QR-loze samenleving."

"De QR-code wordt namelijk ook lokaal geforceerd. Uiteindelijk bepalen raad en college wat de boa's wel en niet doen. Het college heeft afgelopen jaar besloten dat boa's toch echt horeca-ondernemers moesten lastigvallen, zoals bij TV-kok René Pluijm is gebeurd."

Pluijm overtrad de corona-regels op dat moment, maar de manier waarop dat werd opgelost, zint Panis niet: "Nu staat de Halkade leeg. Leegstand is een belangrijk thema voor de gemeente, en als reactie op hoe leeg het daar is, pesten ze een horeca-ondernemer weg. Een tv-kok die veel toeristen en mensen met zich meebracht."

Defend IJmuiden

Wat wel weg mag, zijn de twee kunstwerken, Domestikator ('pervers schroot') en de bikinibar, beide van kunstenaar Joep van Lieshout. Kunst mag wat de lokale FvD-voorman betreft meer gaan over "schoonheid, helden en trots".

En, over trots gesproken, dat mag best wat meer in onze cultuur naar voren komen, vindt Panis. Een 'prachtig' voorbeeld daarvan vindt Panis de groep Defend IJmuiden. Een groep die onderzocht werd door de politie wegens misdragingen bij demonstraties.

"Zij vonden dus echt dat mensen te veel ingeperkt werden in hun vrijheden. Te veel druk kwam vanuit de gemeente om zaken te sluiten en met corona te veel vrijheden in te leveren. Zij stonden daar tegen op. Met Oekraïne heb ik daar ook over teruggedacht: dit zijn de mensen die voor Velsen sterven aan het front als er wel een conflict zou komen."

