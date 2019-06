'Doggy style' of een hypermodern huis? IJmuidenaren zien 'sekskunstwerk' liever verdwijnen

IJMUIDEN - Het kunstwerk van Joep van Lieshout dat bij het strand van IJmuiden is geplaatst houdt de gemoederen flink bezig. De reacties op sociale media zijn niet mals en de inwoners van de badplaats zien het werk het liefst verdwijnen.

"Dit kan gewoon niet", verzucht Ton van Steijn, die langs het beeld loopt. "Je ziet gewoon een man die een hond van achteren neemt. Als ik hier van de zomer ga parkeren om naar het strand te gaan, wat moet ik dan aan mijn kinderen vertellen?"

Verschillende reacties van deze strekking vielen te lezen op sociale media en lokale partij Forza IJmond ging over tot actie. Ze startten een poll op hun eigen website en naar aanleiding van die reacties zijn ze stellig: het werk moet weg.

"Ik denk als je het ook ziet dat je weinig anders kunt concluderen dat dit zeker niet op het strand hoort en zo snel mogelijk moet oprotten", aldus Sander Scholts van Forza IJmuiden. "Je krijgt straks de toeristen die hier langskomen, de cruiseschepen die hier aan komen en is dit dan het visitekaartje dat je wilt afgeven als Velsen zijnde?"

'Over het randje'

De reacties in IJmuiden zelf zijn ook overwegend negatief. "Je kunt als kunstenaar denken: 'ik maak een mooi gebouw'. maar er zit een seksistische beeltenis in", vertelt een vrouw. "Dit gaat over het randje." Een andere dame is minder kritisch en bekijkt het luchtiger. "Ik heb het gezien", roept ze. "Mag dat allemaal gewoon? Ik vind het wel grappig. Het kan wel, ja."