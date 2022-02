Haarlemse FvD-lijsttrekker was lid van beruchte appgroep, noemde dagboek Anne Frank ‘overschat’

Moriah Hartman, de lijsttrekker van de Haarlemse lijst van Forum voor Democratie (FvD) bij de aankomende gemeenteraadsverkiezingen, was lid van de beruchte appgroep van de jongerenbeweging van de partij. Hierin zei ze onder meer dat het dagboek van Anne Frank een ‘overschat’ boek was.

De appgroep kwam in 2020 veelvuldig in het nieuws door fascistische, homofobe en antisemitisme berichten die in de groep verspreid werden. Het nieuws over deze appgroep, onthuld door onder meer HP/De Tijd, zorgde ervoor dat de partij uiteenviel.